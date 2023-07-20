No name available nedir, ne demek? İsimsiz aramalarda "no name available" neden yazıyor? Sorun nasıl çözülür?

Aynı zamanda bir dosya veya klasörün adının bozulduğu veya kaybolduğu durumlarda da bu ifadeyle karşılaşabilirsiniz.

Örneğin, bir bilgisayarda yeni bir belge oluştururken ve henüz ona bir ad vermediğinizde, dosya adı olarak "No name available" görülebilir.