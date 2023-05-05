Son dakika: MİT Gara'da vurdu! PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
SOKAK EYLEMLERİNE KATILDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.
Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.
Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye'deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.
Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.
MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
Son olarak MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.
Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.
MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.