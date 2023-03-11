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    • Haberler
    • 11.03.2023 11:49
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    • 11.03.2023 12:20
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    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe. Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Terörist Yalçınkaya'nın koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran Eylül 2020'de etkisiz hale getirilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütü PKK’ya ağır darbe!

    Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe. Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE! VİDEO İZLE

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.





    SÖZDE BOTAN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


    07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin, *yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya* olduğu belirlendi.




        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" dedi.

        Fotoğrafta: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya

        KORUMASI 2020 YILINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
        Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

        Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

        Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlendi.

        3 MART'TA SÖZDE SİNCAR ASKERİ SORUMLUSU SAAD ALİ BEDEL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel 3 Mart'ta etkisiz hale getirilmişti.

        MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Saad Ali Bedel öldürüldü

        SALDIRILARA BİZZAT KATILDI!
        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen Ceko Pir kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı.

            Bedel'in Sincar'daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti.

            EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
            Terörist Saad Ali Bedel'in, TSK'nın Musul'daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçildi.

            Bedel, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilirken, teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi.

            SÖZDE ASKERİ SORUMLUYDU!
            Güvenlik Uzman Abdullah Ağar, "PKK/KCK-YBŞ Sincar sözde askeri sorumlusu olarak faaliyet gösteren Bedel'in, MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri ve TSK'nın Başika/Gedu Üssü'ne yönelik saldırıları yöneten terörist olduğu bildirildi. YPG/PKK'nın sözde Sincar Askeri Kanat Sorumlusu, Sözde YBŞ anti terör özel birlik komutanı, Nüfuzlu güçlerle irtibatını sağlamakla yetkili sözde diplomasi sorumlusu Çeko Pir Kod Saad Ali Bedel ve yanındaki zevatı özel bir operasyonla Sincar'da etkisizLEŞtirdi. Aslında bir kaç gün önce vurulduğunda bilgi teyide muhtaçken YPG/PKK'nın ağlaşmasından, tehditlerinden, ciyaklamasından ve şatafatlı cenaze töreninden anlaşılıyordu. Son derece büyük bir iş. Başika'daki Gedu askeri üssümüze yeni bir saldırı hazırlığındayken vuruldu." ifadelerini kullandı.

                Teröristin havaya uçurulduğu aracın son hali

                MİT YAKALAYIP GETİRDİ
                MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.



                YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
                Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

                    HAKKARİ KIRSALI İLE IRAK VE SURİYE'DE UZUN YILLAR ÇALIŞTI
                    Emniyeteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilen terörist Güneş'in, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

                    12 EYLEMDE YER ALDI
                    2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

                    Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

                    Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

                    2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


                        MİT OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR
                        Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

                        Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                        BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
                        Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

                        ADIM ADIM İZLENDİ
                        Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

                        Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

                            TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
                            Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                            Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

                            FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
                            İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


                            BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
                            Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

                                MİT PKK'YA AĞIR DARBELER VURDU
                                MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

                                İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

                                2 Haziran 2022 Süleymaniye
                                PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

                                19 Haziran 2022 Süleymaniye
                                PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

                                24 Haziran 2022 Süleymaniye
                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

                                4 Temmuz 2022 Gara
                                Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

                                17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
                                PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

                                22 Temmuz 2022 Suriye
                                YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

                                24 Temmuz 2022 Aynularab
                                PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

                                28 Temmuz 2022 Süleymaniye
                                PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

                                30 Temmuz 2022 Suriye
                                Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                                    1 Ağustos 2022 Aynularab
                                    PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                                    9 Ağustos 2022 Gara
                                    Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                                    12 Ağustos 2022 Kamışlı
                                    Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                                    16 Ağustos 2022 Kamışlı
                                    PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                                    31 Ağustos Gara
                                    PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                                    4 Eylül Sincar
                                    PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                                    12 Eylül Erbil
                                    PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                                    18 Eylül Ayn İsa
                                    PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                                    23 Eylül Sınır hattı
                                    PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                                    26 Eylül
                                    PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                                    29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                                    PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                                    28 Eylül Halep
                                    PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                                        6 Ekim Aynularap
                                        PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                                        9 Ekim Gara
                                        PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                                        10 Ekim Sincar
                                        PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                                        21 Ekim Sincar
                                        PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                                        24 Ekim Suriye
                                        PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                                        1 Kasım Suriye
                                        PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                                        5 Kasım Suriye
                                        PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                                        30 Kasım Sincar
                                        PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                                        5 Aralık Suriye
                                        PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

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