Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe. Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AĞIR DARBE! VİDEO İZLE
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SÖZDE BOTAN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin, *yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya* olduğu belirlendi.