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    • Haberler
    • 11.03.2023 12:30
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    • 11.03.2023 12:43
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    Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek?

    Son dakika haberine göre, Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Peki, Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek? İşte merak edilenler!

    Sinan Oğan kimdir?

    Son dakika haberi... Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu söyledi. Peki, Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek? İşte haberin detayı.

    SİNAN OĞAN KİMDİR?

    Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

    ATA İTTİFAKI NEDİR?

    Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı. Özdağ, sosyal medya hesabından ATA İttifakı olarak 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı göstereceklerini ifade etti.
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    Haberler Haberler Sinan Oğan kimdir? Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Ata İttifakı nedir, ne demek?
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