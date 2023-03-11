6'lı koalisyonun yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler

6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluşan iddianameyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamedeki şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu olarak yer alıyor.

Demirtaş hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan bir kez, Adam Öldürme suçundan ise 37 kez ağır müebbet hapis cezası isteniyor. Demirtaş'a ayrıca iddianame kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, yağma gibi birçok farklı suçtan da ceza istenirken, dava dosyasında 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer alıyor.

HDPKKK'NIN KANLI KRONOLOJİSİ

Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıktı ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullandı. Demirtaş, öldürülen teröristlerin ailelerini ziyaret etmeyen milletvekillerine parti disiplini gereği soruşturma açacağını açıkladı.

2014-2019 arası HDP'li belediyelere ait araçların terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında kullanıldığı fotoğraflarla belgelendi. HDP'liler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a açıkça destek verdi.

İşte HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi: