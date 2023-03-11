6'lı koalisyonun yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler

Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.
KİRLİ PAZARLIKLAR BAŞLADI
Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.
Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.
Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.
6'lı masa, terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilen ve 55 milletvekilinden aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 52 vekiline siyasi yasak istenen HDP ile gizli ortaklık pazarlığına tutuştu.
BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR
Meral Akşener'in "kumar" ya da "noter masası" olarak nitelendirdiği 6'lı masa, HDP'yle gizli ortaklığa soyundu.
HDP Eş Genel Başkanı Mihtat Sancar ve cezaevindeki eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş masa adayı Kılıçdaroğlu'nu "Genel merkezimize bekliyoruz" dedi.