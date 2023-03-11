Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.03.2023 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 19:53
    ABONE OL

    6'lı koalisyonun yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler

    72 saatlik krizin ardından ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran 6'lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDP'ye kapıları sonuna kadar açtı. HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken, Meral Akşner, "HDP'nin talepleri masaya getirilemez" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Selahattin Demirtaş, cezaevinden yazdığı mektupla Akşener'i aleni tehdit etti. Tehdidin ardından Akşener'den herhangi bir karşılık gelmezken; pazarlıklarda el yükselten HDP cephesi masaya bakanlık ve 'Tutum Belgesi'ni koydu. Belgede yerel özerklik, askeri operasyonların durdurulması ve terör örgütü binası gibi hareket eden belediyelere kayyum atanmaması gibi talepler var. Akşener'in ses çıkarmayarak gönülsüz yeşil ışık yaktığı yeni ortağı Demirtaş ve HDP üyelerinin de sicili oldukça kabarık.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonun yeni ortağı HDP’nin sicili kabarık!

    Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.

    HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor? Özerklik, KHK'ların iptali...

    KİRLİ PAZARLIKLAR BAŞLADI
    Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.

    Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.

    Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.

    6'lı masa, terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilen ve 55 milletvekilinden aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 52 vekiline siyasi yasak istenen HDP ile gizli ortaklık pazarlığına tutuştu.

    BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR
    Meral Akşener'in "kumar" ya da "noter masası" olarak nitelendirdiği 6'lı masa, HDP'yle gizli ortaklığa soyundu.

    HDP Eş Genel Başkanı Mihtat Sancar ve cezaevindeki eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş masa adayı Kılıçdaroğlu'nu "Genel merkezimize bekliyoruz" dedi.

        İYİ Parti Lideri Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir" derken masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise "HDP ile elbette görüşeceğim, ne sakınca var?" açıklaması yaptı.

        CHP'li Özgür Özel'in "HDP'ye bakanlık verilemez demem" açıklamalarının ardından ise HDP'liler bakanlık hayali kurmaya başladı.

        HDP'DEN AKŞENER'E ÜSTÜ KAPALI TEHDİT
        Akşener'in "teklifleri masaya getirilemez" açıklaması HDP cephesinde büyük tepki topladı. HDP Eş Genel başkanı Mithat Sancar, "Millet İttifakı'nın ortak adaylığıyla görüşeceğiz" diyerek masada olduklarının altını çizdi.

        Son olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.

        Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.

            'TUTUM BELGESİ'NDE SKANDAL TALEPLER
            Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

            Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

            Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

            "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.

            YENİ ORTAĞIN SİCİLİ KABARIK
            Halen Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP'nin ağır adli sicili ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunduğu, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi.

                Partinin iç tüzüğünün Kandil'de yazıldığının da ek delil olarak sunulduğu iddianamede HDP'li Selahattin Demirtaş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 685 isme 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istendi.

                52'SİNE SİYASİ YASAK İSTENDİ
                HDP'nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sezai Temelli, Ayla Akat Ata, Dirayet Dilan Taşdemir, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi 685 HDP'li hakkında siyasi yasaklılık istenirken akıllara 6'lı masanın hangi siyasi yasak istenen isme bakanlık teklifi götüreceği sorusu geldi.

                DEMİRTAŞ'IN KABARIK SİCİLİ
                Cezaevinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup yazan Selahattin Demirtaş'ın ise adli sicili bir hayli kabarık. Demirtaş, 26. Dönem milletvekilliğinde 5 farklı davadan yargılanıp hapis cezasına mahkum edildi.

                PKK'lı teröristleri kastederek, "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" diyen Demirtaş, terör örgütü propagandası yapmak suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

                Demirtaş'ın cezası Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 26 Nisan 2021'de onandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Demirtaş bu davadan ise 22 Mart 2021'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

                Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı mahkemede tehdit ederek duruşmada hedef gösteren Demirtaş, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

                MASANIN ORTAĞI DA DAVAYA TARAF
                6'lı masanın ayaklarından HDP'ye yeşil ışık yakan Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yine kamu görevlilerine hakaretler savuran Demirtaş, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.

                Davada Ahmet Davutoğlu'da müşteki olarak yer aldı. 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanıp 1 yıl 9 ay hapis cezası alan Demirtaş'ın yine kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

                37 MASUM CANIN ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİ
                26. Dönem Milletvekiliği döneminde 5 farklı davadan 12 yıl 10 ay hapis cezası alan Demirtaş, 6-8 Ekim Kobani olaylarının da azmettiricisi olarak halen Ankara'da 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

                    6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluşan iddianameyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamedeki şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu olarak yer alıyor.

                    Demirtaş hakkında 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan bir kez, Adam Öldürme suçundan ise 37 kez ağır müebbet hapis cezası isteniyor. Demirtaş'a ayrıca iddianame kapsamında adam öldürmeye teşebbüs, yağma gibi birçok farklı suçtan da ceza istenirken, dava dosyasında 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer alıyor.

                    HDPKKK'NIN KANLI KRONOLOJİSİ
                    Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıktı ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullandı. Demirtaş, öldürülen teröristlerin ailelerini ziyaret etmeyen milletvekillerine parti disiplini gereği soruşturma açacağını açıkladı.

                    2014-2019 arası HDP'li belediyelere ait araçların terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarında ve bombalı saldırılarında kullanıldığı fotoğraflarla belgelendi. HDP'liler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a açıkça destek verdi.

                    HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla olan bağlantıları!

                    İşte HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını gösteren olayların kronolojisi:

                    Tarih: 13 Kasım 2012

                    DEMİRTAŞ: "ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"
                    Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuştu. Demirtaş, "Öcalan'ın posterini Kürdistan'da asmayacaklar da nerede asacaklar? Daha (Abdullah Öcalan) heykelini dikeceğiz. Bunu kafanıza yazın" iddiasında bulundu.

                    Tarih: 21 Mart 2014

                    SAKIK: "İT SÜRÜLERİ, SİZ MUSTAFA KEMAL'İN DEĞİL ASKERLERİ GENERALİ OLSANIZ NE YAZAR"
                    BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Hani Baba Caddesi'ndeki belediye otoparkında düzenlenen nevruz mitinginde konuşmada yaptı. Sakık; "Kürtlere karşı zulüm politikaları uyguladılar, Ağrı'da isyanlar, Dersim'de katliamlara neden oldular. Gidip katliamları yapanlar Mustafa Kemal'in askerleri ve İsmet İnönü'ydü. İt sürüleri, siz Mustafa Kemal'in değil askerleri generali olsanız ne yazar. Haddinizi bileceksiniz bu halka saygı göstereceksiniz" iddiasında bulundu.

                    Tarih: 6 Ekim 2014

                    EYLEMLERİ HDP GENEL MERKEZİ ORGANİZE ETTİ
                    HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemleri organize ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

                    "HALKLARIMIZI SOKAĞA ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
                    HDP Genel Merkezi'nin resmi hesabından 6 Ekim 2014 tarihinde paylaşımda bulunuldu ve "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.

                        HDP Genel Merkezi'nin çağrısıyla başlayan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

                        YASİN BÖRÜ VAHŞİCE KATLEDİLDİ
                        Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz; Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledildi.

                        Tarih: 18 Mart 2015

                        "İT SÜRÜLERİ"
                        Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Nevruz programında konuştu ve "Demiştim ki ey oradaki çeteler. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri. Bundan dolayı ve 30 Mart, 1 Haziran seçimlerindeki o yenilgiden dolayı Adalet Bakanı bizzat talimat veriyor ve hakkımda dava açılıyor. Buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar it sürüsüdür, onlar bu halka düşmandırlar" iddiasında bulundu.

                        Tarih: 19 Temmuz 2015

                        YÜKSEKDAĞ: "SIRTIMIZI YPJ'YE, YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"
                        HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, Kobani'deki (Ayn el Arap) temaslarının ardından geldiği Suruç ilçesinde programa katıldı. Programda konuşan Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz" dedi.

                            Tarih: 20 Temmuz 2015

                            DEMİRTAŞ'TAN "SİLAHLANMA ÇAĞRISI"
                            HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç'ta, DAEŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından, "Halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir" dedi.

                            Tarih: 25 Temmuz 2015

                            "PKK'NIN ÖYLE BİR GÜCÜ VAR Kİ SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR"
                            HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarının savaş uçakları tarafından bombalanması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen protesto eylemine katıldı.

                            Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin" iddiasında bulundu.

                            Tarih: 8 Ağustos 2015

                            HENDEK OPERASYONLARINDA 793 ŞEHİT VERİLDİ
                            8 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlayan hendek operasyonları, 2016 yılının son aylarına kadar devam etti. Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen hendek operasyonlarında 793 şehit verildi. HDP yöneticileri, hendek operasyonlarına karşı çıktı.

                                Tarih: 18 Ağustos 2015

                                DEMİRTAŞ'TAN "SÖZDE ÖZERKLİK" İLANINA DESTEK
                                Selahattin Demirtaş, hendek operasyonlarına karşı çıktı. Demritaş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerleşim yerlerinde "sözde özerklik" ilan edilmesi üzerine, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuşmada yaptı.

                                Demirtaş: "Demokratik özerklik elbette Türkiye'de tartışılması gereken demokratik bir sistemdir. Bir yönetim modelidir. Nasıl birileri başkanlık sistemini tartıştırmak istiyorsa partimizin de önerdiği model Türkiye'nin her yeri için güçlendirilmiş, yerinden yönetim modelleridir. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yönteme partimizin sıcak bakması mümkün değil. Biz, elbetteki halk inisiyatiflerini, halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz ama dediğim gibi herkes tuzaklara karşı dikkatli olmalıdır."

                                Tarih: 28 Ağustos 2015

                                "KÜRTLER ÖZERKLİK İSTEMESİN DE NE YAPSIN"
                                Selahattin Demirtaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Demirtaş vekillerinin Yüksekova'ya giremediğini öne sürerek, "AK Parti valisi, panzerlerle tankla TOMA ile şehrin girişini kapatmış. Arkadaşlarımız yüzde 100 oy aldılar. Şimdi ben size söylüyorum, Kürtler özerklik istemesin de ne yapsın" iddiasında bulundu.

                                Tarih: 31 Ağustos 2015

                                SÖZDE ÖZERKLİK AÇIKLAMASI
                                Figen Yüksekdağ, Hakkari'de ilçe binasında açıklamada bulundu:
                                "Bizleri yönetmeye çalışanlara karşı bizim kendi kendimizi yönetme, şehirlerimizi ve hayatlarımızı, geleceğimizi yönetme hakkını elimize almamız gerekir. Bugün Hakkari halkının da yaptığı budur. Bizler bu meşru hareketi bütün Türkiye'nin demokratik hareketi ve yeniden kuruluşunun temeli olarak görüyoruz"

                                    Tarih: 1 Eylül 2015

                                    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN AİLESİNİ ZİYARET
                                    Figen Yüksekdağ, Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Ekin Wan" kod adlı Kevser Eltürk'ün ailesini ziyaret etti, "Ekin Wan ve yoldaşları asla başımızı eğmediler" iddiasında bulundu.

                                    Tarih: 11 Eylül 2015

                                    "CİZRE YANARSA BODRUM DA YANAR"
                                    Selahattin Demirtaş, 11 Eylül 2015 tarihinde HDP grup toplantısını Şırnak'ın İdil ilçesinde gerçekleştirdi. Demirtaş, güvenlik güçlerinin operasyonlarını eleştirerek, "Türkiye'nin batısında yaşayan kardeşlerim bizler bugün Cizre için susarsak bu ateş her yeri herkesi yakar. Sanmayın ki burada Cizre yanarsa Bodrum'da güzel yaşanılacak. Çünkü Bodrum Cizre'ye çok uzak değil" iddiasında bulundu.

                                    Tarih: 6 Ekim 2015

                                    "BEN SORUŞTURMA AÇTIRIRIM"
                                    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6 Ekim 2015 tarihinde açıklamada bulundu ve PKK'lı teröristlere sahip çıktı. Demirtaş, "Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında, 'Milletvekili PKK'li teröristin cenazesinde'… Ben çok açık söyleyeyim, halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım, cenazesine de gideceksin taziyesine de. (…) Hükümet çevresinden bugüne kadar tek bir PKK'linin acısıyla ilgili tek bir cümle duydunuz mu?" iddiasında bulundu.

                                        Tarih: 9 Temmuz 2016

                                        MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT KAMYONLA SALDIRI
                                        Cevizli Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve iki askerin şehit olduğu, bir vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 16'sı sivil 40 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan 8 ton bomba yüklü kamyonun Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne ait... Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ise Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi'ne ait bir araçla olay yerinden kaçtı.

                                        KUTU-KUTU-KUTUSİLAH TAŞIDILAR
                                        Bitlis/Güroymak, Bitlis/Hizan, Bitlis/Yolalan, Iğdır/Hoşhaber belediyeleri tarafından belediye araçlarıyla terör örgütünün kırsal kadrosuna silah taşındı.

                                        İŞ MAKİNELERİYLE HENDEK
                                        Silopi ilçesinde güvenlik güçlerinin mahallelere girmesini engellemek için belediyeye ait iş makineleriyle hendek kazıldı.

                                        Varto ilçe merkezinde terör örgütü mensuplarınca hendek kazma olaylarında Varto Belediyesine ait kepçe kullanıldı. Rasim Gülçin'in kepçe ile hendeği kazdığı esnada ekiplerin gelmesi üzerine kepçe ile kaçtığı tespit edildi.

                                            Şırnak Cizre ve Merkez ilçelerinde belediyeye ait kepçe ile çukur kazıldı.

                                            BELEDİYE ARACIYLA PATLAYICI
                                            Hakkari'de, Meskan Tepede Kalekol inşaatını protesto etmek amacıyla HDP il örgütü tarafından yapılacak eyleme destek için Hakkari Belediyesine ait 30 AF 001 plakalı araçla götürülmek istenen 16 kutu torpil türü patlayıcı malzeme ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

                                            Çatak ilçe merkezindeki yol kontrol uygulamasında Çatak Belediyesi'ne ait kamyonda çok sayıda patlayıcı madde bulundu. 2 belediye çalışanı yakalanarak gözaltına alındı.

                                            CENAZE ARACI ÖRGÜT ARACI
                                            Silopi Belediyesi'ne ait çuvallar içerisinde 7.62 mm çapında yaklaşık 5 bin adet fişek ve 27 adet hücum yeleği ele geçirildi. Belediyelere ait cenaze araçları, teröristlerin fotoğrafları ve örgütün sözde paçavralarıyla birer propaganda aracına dönüştürüldü.

                                            TERÖRİSTLERE KİRALANDI
                                            Van Büyükşehir Belediyesi su işletmesi tarafından teröristlerin ailelerinden belediyeler için araç kiralanmış ve bu araçlar teröristlerce kullanıldı. Kullanılan araç içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktı, üç terörist (ölü) ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aracın teröristin babası adına kayıtlı olduğu ve teröristin belediyede taşeron olarak çalıştığı tespit edildi.
                                                Cumhur genişliyor!
                                                Haberler Haberler 6'lı koalisyonun yeni ortağı HDP'nin sicili kabarık! Meral Akşener'in 'Tutum Belgesi'nden haberi var mı? Skandal talepler
                                                    SON DAKİKA