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Amed Leyla kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!

Amed Leyla kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
11.03.2023 12:15 - Son Güncelleme: 11.03.2023 12:17

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Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe. Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Terörist Yalçınkaya'nın koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran Eylül 2020'de etkisiz hale getirilmişti.

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Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe. Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.





SÖZDE BOTAN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin , *yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya* olduğu belirlendi.




İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" dedi.

Fotoğrafta: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya

KORUMASI 2020 YILINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi.

Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlendi.

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