Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden kurduğu planlar deşifre oldu! 6'lı koalisyonda kavgayı İyi Parti başlattı

İşte Övür'ün bugünkü yazısı:

Üzüntü verici ama Altılı Masa aktörleri, Türkiye can derdindeyken kendi dertlerine düşmüş durumda. İktidarla ilişkilerinde izledikleri felaket siyasetinin bir benzeri de kendi aralarında yaşanıyor.

İlk saldırıya geçen de Meral Akşener oldu.



Çıktığı Fox TV'nin sabah programında söz dönüp dolaşıp -biraz da bile isteye- "Aday kim olacak?" mevzuuna gelince, Akşener açtı ağzını yumdu gözünü... Yaşanan derin deprem acısı bile Akşener'in siyasi öfkesini bastırmaya yetmemiş ki ne Kılıçdaroğlu kaldı ne de kurmay heyeti...

'CHP'DE KURMAY ZEKA YOK'

Konuşmanın merkezinde yine Ekrem İmamoğlu vardı. Akşener, uzun uzun İmamoğlu'na neden sahip çıktığını anlatırken, kendisinin "ahmaklık, geri zekâlılık ve içişlerine karışmakla" suçlandığını dile getiriyor ve öfkeyle şöyle diyordu:

"Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim."



O heyetteki kurmaylar arasında Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, Ünal Çeviköz ve basın danışmanı Ömer Topsakal vardı. Bu ağır hakareti Kılıçdaroğlu da üzerine aldı mı bilemem ama Akşener öfkelendikçe cümleler birbirine karışıyordu:

"Ne olurdu kardeşim ne olurdu. Çok yakın çalıştığım dönemde bunu akıl eder kurmay zekâ. Sonuç beceremediniz. Sonra ne oldu terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de içişlerine karışır oldum."





AKŞENER'İN DİNMEYEN ÖFKESİ

Akşener öyle öfkelenmiş ve kinlenmiş ki, şunun şurasında seçime iki buçuk ay kala kaseti başa sarıp adaylık tartışmasını yeniden başlattı ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığına dikkat çektiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu suçlu ilan etti:

"Benim bildiğim Kılıçdaroğlu, adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan -herkes bizi söylüyor ama esasında başlayan yer orası- bir beyanat var. Bu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu."