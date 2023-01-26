Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu bitirme, İmamoğlu'nun önünü açma planı! İYİ Parti'nin 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununun deşifresi





KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYOR, AKŞENER SET ÇEKİYOR

Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.