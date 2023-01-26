Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu bitirme, İmamoğlu'nun önünü açma planı! İYİ Parti'nin 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununun deşifresi

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
Öyle ki CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa 1 yıllık zaman diliminde hala bir eşgal belirleyebilmiş değil.
9 saat süren 11. toplantıdan da aday çıkmazken krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine ortak aday söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'ın adaylığını hedef aldılar.
BU DETAYA DİKKAT: "HALKIN TERCİHLERİNİ YANSITACAK..."
Toplantı sonrası yapılan yazılı duyuruda yer alan "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz" cümlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Söz konusu cümlede yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak anketlerin kullanılmasını talep etmesini akıllara getirdi.
Bilindiği üzere İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener, adayın belirlenme yöntemlerine ilişkin kurmaylarının önerilerini dinlemişti. İYİ Partililer Akşener'e adı geçen tüm aday adaylarının isminin yer alacağı bir anket yapılmasını önermişti.
11. toplantı sonrası açılan 'halkın tercihi' söylemine perdelenmiş anket kartı İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.