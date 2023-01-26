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    • 26.01.2023 22:53
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    • 26.01.2023 23:08
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    Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu bitirme, İmamoğlu'nun önünü açma planı! İYİ Parti'nin 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununun deşifresi

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı. Bu duruma uyanan fondaş Nevşin Mengü, "İYİ Parti aday belirleme sürecinde anketlerin de dikkate alınmasını istiyor. 'Halk tercihi' ifadesi anket tercihini işaret ediyor gibi görünüyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu bitirme planı! Anket...

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    Öyle ki CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa 1 yıllık zaman diliminde hala bir eşgal belirleyebilmiş değil.

    9 saat süren 11. toplantıdan da aday çıkmazken krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine ortak aday söylemine sığınıp Başkan Erdoğan'ın adaylığını hedef aldılar.



    BU DETAYA DİKKAT: "HALKIN TERCİHLERİNİ YANSITACAK..."
    Toplantı sonrası yapılan yazılı duyuruda yer alan "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz" cümlesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Söz konusu cümlede yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak anketlerin kullanılmasını talep etmesini akıllara getirdi.



    Bilindiği üzere İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Meral Akşener, adayın belirlenme yöntemlerine ilişkin kurmaylarının önerilerini dinlemişti. İYİ Partililer Akşener'e adı geçen tüm aday adaylarının isminin yer alacağı bir anket yapılmasını önermişti.

    11. toplantı sonrası açılan 'halkın tercihi' söylemine perdelenmiş anket kartı İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.



        "HALKIN TERCİHİ İMAMOĞLU" ALGISIYLA KILIÇDAROĞLU EKARTE EDİLECEK
        Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair kafa yapısında bulunması ve sık sık Ekrem İmamoğlu'nun önüne açması buna en net örnek.

        İYİ Parti eliyle masaya dayatılan olası anketlerle "Halkın tercihi İmamoğlu" algısının yayılıp Kılıçdaroğlu'nun ekarte edilebileciği de konuşulanlar arasında.



        FONDAŞ 'ANKET KUMPASI'NA UYANDI
        Fondaş meyda aktörlerinden CHP yandaşı Nevşin Mengü, bu duruma dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Mengü, "İYİ Parti aday belirleme sürecinde anketlerin de dikkate alınmasını istiyor. 'Halk tercihi' ifadesi anket tercihini işaret ediyor gibi görünüyor" dedi.



        KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYOR, AKŞENER SET ÇEKİYOR
        Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

            Bu süreçte İYİ Parti kanadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba çıkışlarını sürdürüyor.

            KILIÇDAROĞLU'NA VETO: "KEMAL BEY'İN İSMİ ONAYLANACAK NOKTADA DEĞİL"
            İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.

            CHP'DEN İYİ PARTİ'YE BOMBARDIMAN: "NEZAKETSİZLER..."
            Paçacı'nın bombası sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan flaş bir çıkış geldi. Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin umutları tükettiğini belirterek, "İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın…" ifadelerini kullandı.

            KAVGA SONRASI OLAY İSTİFA
            Yaşanalar sonrası Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirterek, "İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.
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            Haberler Güncel Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu bitirme, İmamoğlu'nun önünü açma planı! İYİ Parti'nin 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununun deşifresi
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