Adaylık savaşı kızıştı! 16 milyon vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na 85 milyon göndermesi: Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu ele ele

SARAÇHANE TİYATROSUNDA İKİNCİ PERDE

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi bugün akşam saatlerinde icra edildi. 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.



KARAMOLLAOĞLU GİTMEDİ!

Ancak bir ismin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı... O isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu idi. Karamollaoğlu'nun CHP'nin AGD'yi hedef alan açıklamaları sonrası tepki amaçlı Saraçhane'ye gitmediği iddia edildi.



Bir yandan da gözler Almanya'da iken arkasından iş çevrilen sonrasında 'adaylık elden gidiyor' kaygısıyla apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' MESAJI! YİNE VETO ETTİ

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik yine 'görevine devam et, yolumdan çekil, senin yerin belediye' mesajı verdi.



CHP lideri şu ifadeleri kullandı;



Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.