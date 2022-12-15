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    • 15.12.2022 20:53
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    Adaylık savaşı kızıştı! 16 milyon vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na 85 milyon göndermesi: Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu ele ele

    Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik '16 milyon seninle' vurgusuna karşı vites yükselten Meral Akşener '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yaptı. Dün İmamoğlu ile Saraçhane'de sarılarak poz verip kahkahalar atan Akşener bugün de CHP'li İBB Başkanı ile ele ele tutuştu. Kılıçdaroğlu'nu yoksayan ikilinin bu hamleleri tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr süreci ve detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’na Saraçhane bombası! Akşener ve...

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
    Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.


    'ADAYLIK ELDEN GİDİYOR' TELAŞI! İMAMOĞLU'NA '16 MİLYONA HİZMET ET' MESAJI
    Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı. İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

    Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik 'Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık faaliyetlerinden rahatsız oluyor, 'Belediye başkanları görevine devam etmeli', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' çıkışlarıyla tepkisini dile getiriyor.

        SARAÇHANE TİYATROSUNDA İKİNCİ PERDE
        Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi bugün akşam saatlerinde icra edildi. 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.

        KARAMOLLAOĞLU GİTMEDİ!
        Ancak bir ismin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı... O isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu idi. Karamollaoğlu'nun CHP'nin AGD'yi hedef alan açıklamaları sonrası tepki amaçlı Saraçhane'ye gitmediği iddia edildi.

        Bir yandan da gözler Almanya'da iken arkasından iş çevrilen sonrasında 'adaylık elden gidiyor' kaygısıyla apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' MESAJI! YİNE VETO ETTİ
        Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik yine 'görevine devam et, yolumdan çekil, senin yerin belediye' mesajı verdi.

        CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

        Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.



        16 MİLYON DEĞİL 85 MİLYON
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açık açık "Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu'dur" mesajını verdi.

        İYİ Parti lideri, Saraçhane'de "Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye'nin de seninle olduğunu görüyoruz." dedi.

        Dün İmamoğlu ile Saraçhane'de sarılarak poz verip kahkahalar atan Akşener bugün de CHP'li İBB Başkanı ile ele ele kürsü de poz verdi.



        Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Meral Akşener, "İstibdatın karşısında 85 milyon senin yanında" ifadelerini kullandı.

        Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çekiyor. "Kazanacak bir aday" söylemine sığınan Akşener, İmamoğlu'nu işaret ediyor.




            İmamoğlu ile zaman zaman yurtiçi gezilerine çıkan Akşener, geride bıraktığımız günlerde CHP'li İBB Başkanı'nın isminin masaya gelmesi halinde onaylayacağını söylemişti.

            Öte yandan Ekrem İmamoğlu da yakın çevresine 'Aralık'ta ibre bana dönecek' demişti. Son yaşananlar dikkate alındığında Saraçhane'nin mağdur edebiyatlı bir adaylık tiyatrosu olduğu tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor.

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            Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na bir veto daha
            Haberler Güncel Adaylık savaşı kızıştı! 16 milyon vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na 85 milyon göndermesi: Saraçhane'de Akşener ve İmamoğlu ele ele
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