Kalyon konteyner kentte yaşam başladı: Bir mahallede olması gereken her şey var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde kurdu.
AFAD'a devredilen konteyner kente 3 bin depremzede yerleştirildi.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu konteyner kentte, yetişkin ve çocuklar için psiko-destek klinikleri de hizmet veriyor.
FIRIN, MARKET, KUAFÖR, BERBER,
İçerisinde birçok sosyal alanın bulunduğu konteyner kentte, günde bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırın, market, çamaşırhane, kuaför, berber, kütüphane, ibadethane, bilim ve teknoloji merkezi, yemekhane ve psikodestek klinikleri yer alıyor. Çocuklar için oyun alanları ve kreşlerin de bulunduğu yaşam alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuluyor.