Kalyon konteyner kentte yaşam başladı: Bir mahallede olması gereken her şey var



Kurulan güneş enerji panelleri ile kendi elektriğini kendisi üreten konteyner kent, kendine yetebilen ekolojik bir yaşam alanına dönüştü. AFAD tarafından konteyner kente yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları titizlikle takip edilerek yerine getiriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak ve ısıtıcı ile televizyon da bulunuyor.