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    • 25.02.2023 07:19
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    • 25.02.2023 07:32
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    Kalyon konteyner kentte yaşam başladı: Bir mahallede olması gereken her şey var

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde kurdu. Konteyner kentte kalan depremzedeler, "Çok kısa sürede büyük iş başarıldı. Kalyon Holding’den ve devletimizden Allah razı olsun. Bizi sokakta bırakmadılar. Her şeyimiz var" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bir mahallede olması gereken her şey var

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde kurdu.

    AFAD'a devredilen konteyner kente 3 bin depremzede yerleştirildi.

    Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu konteyner kentte, yetişkin ve çocuklar için psiko-destek klinikleri de hizmet veriyor.



    FIRIN, MARKET, KUAFÖR, BERBER,
    İçerisinde birçok sosyal alanın bulunduğu konteyner kentte, günde bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırın, market, çamaşırhane, kuaför, berber, kütüphane, ibadethane, bilim ve teknoloji merkezi, yemekhane ve psikodestek klinikleri yer alıyor. Çocuklar için oyun alanları ve kreşlerin de bulunduğu yaşam alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuluyor.


        Kurulan güneş enerji panelleri ile kendi elektriğini kendisi üreten konteyner kent, kendine yetebilen ekolojik bir yaşam alanına dönüştü. AFAD tarafından konteyner kente yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları titizlikle takip edilerek yerine getiriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak ve ısıtıcı ile televizyon da bulunuyor.



        3 ÖĞÜN YEMEK VERİLİYOR
        3 öğün mobil mutfaktan yemek dağıtımının yapıldığı kentte yaşayan emekli öğretmenler Hasan ve Güldane Şahan çifti, konuştu: "Kalyon Holding'den ve devletimizden Allah razı olsun. Bu konteyner kentte her şey var. Bu kış günü hızla yapılıp bize teslim edildi. Kalyon Holding kısa sürede büyük iş başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum."

        'TÜM İMKÂNLARIMIZLA YARALARI SARACAĞIZ'
        Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, kurulum aşamasında ziyaret ettiği konteyner kentle ilgili yaptığı açıklamada, "İslahiye, ortaokulu okuduğum yer. Bu anlamda da yoğun duygular içerisindeyim. Tüm imkânlarımızla yaraların en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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