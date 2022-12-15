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    • 15.12.2022 18:34
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    • 15.12.2022 18:52
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    Saraçhane'de tiyatrosunda ikinci perde! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir veto daha: CHP Genel Merkezi de topa girdi

    Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle sahnelenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda bugün ikinci perdeye geçildi. Geride bıraktığımız gün adaylık elden gidiyor kaygısıyla apar topar İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" ifadeleriyle veto çeken Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine söylemlerini yineledi. İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı veren CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu ve 6'lı masaya gönderme yaparak "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na bir veto daha

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

    Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.

    AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
    Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.



    'ADAYLIK ELDEN GİDİYOR' TELAŞI! İMAMOĞLU'NA '16 MİLYONA HİZMET ET' MESAJI
    Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı.

    İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.

    Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na vetoyu çekti

    YOLUMDAN ÇEKİL!
    Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik 'Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık faaliyetlerinden rahatsız oluyor, 'Belediye başkanları görevine devam etmeli', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' çıkışlarıyla tepkisini dile getiriyor.



        SARAÇHANE TİYATROSUNDA İKİNCİ PERDE
        Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi bugün akşam saatlerinde icra edildi. 6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya geldi.



        KARAMOLLAOĞLU GİTMEDİ!
        Ancak bir ismin yokluğu tüm dikkatleri üzerine topladı... O isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu idi. Karamollaoğlu'nun CHP'nin AGD'yi hedef alan açıklamaları sonrası tepki amaçlı Saraçhane'ye gitmediği iddia edildi.

        Bir yandan da gözler Almanya'da iken arkasından iş çevrilen sonrasında 'adaylık elden gidiyor' kaygısıyla apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' MESAJI! YİNE VETO ETTİ
        Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik yine 'görevine devam et, yolumdan çekil, senin yerin belediye' mesajı verdi.

        CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

        Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.

        CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR
        Öte yandan Saraçhane'de fondaş KRT ekranlarında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hamlelerine set çekti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de İmamoğlu'na kapıları kapadı

        Öztunç, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.

        Ali Öztunç'un açıklamalarından 6'lı masa da nasibini aldı.

        Masa hangi adayı getirirse getirsin adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunun altını çizen HP Genel Başkan Yardımcısı, "Altılı Masa neye karar verir biz bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Saraçhane'de tiyatrosunda ikinci perde! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir veto daha: CHP Genel Merkezi de topa girdi
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