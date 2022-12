Saraçhane'de tiyatrosunda ikinci perde! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir veto daha: CHP Genel Merkezi de topa girdi

AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.