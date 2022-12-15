Saraçhane'de tiyatrosunda ikinci perde! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir veto daha: CHP Genel Merkezi de topa girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.
Mahkemenin verdiği bu karar, 2023 emelleri doğrultusunda uzun bir zamandır İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu cephesi tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlandı.
AKŞENER BOŞUNA SARILMAZ! ADAYLIK İLANI: "2023 YILINDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"
Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, genel başkanının Almanya'da oluşunu fırsat bilen Ekrem İmamoğlu da "2023 yılında her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle açık açık adaylığını ilan etti.
'ADAYLIK ELDEN GİDİYOR' TELAŞI! İMAMOĞLU'NA '16 MİLYONA HİZMET ET' MESAJI
Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun etkileri sürerken apar topar Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 'adaylık elden gidiyor' telaşı sardı.
İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kameralar karşısında CHP'li İBB Başkanı'na ithafen "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" dedi.
YOLUMDAN ÇEKİL!
Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik 'Görevine devam et, yolumdan çekil" mesajı verdiğine dair yorumları da beraberinde getirdi.
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık faaliyetlerinden rahatsız oluyor, 'Belediye başkanları görevine devam etmeli', 'Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin' çıkışlarıyla tepkisini dile getiriyor.