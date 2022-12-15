Saraçhane'de tiyatrosunda ikinci perde! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na bir veto daha: CHP Genel Merkezi de topa girdi





KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA 'SENİN YERİN BELEDİYE' MESAJI! YİNE VETO ETTİ

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik yine 'görevine devam et, yolumdan çekil, senin yerin belediye' mesajı verdi.



CHP lideri şu ifadeleri kullandı;



Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır.



CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR

Öte yandan Saraçhane'de fondaş KRT ekranlarında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hamlelerine set çekti.

Öztunç, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.



Ali Öztunç'un açıklamalarından 6'lı masa da nasibini aldı.



Masa hangi adayı getirirse getirsin adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunun altını çizen HP Genel Başkan Yardımcısı, "Altılı Masa neye karar verir biz bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" şeklinde konuştu.