Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.02.2023 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2023 13:05
    ABONE OL

    Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar"

    6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kavgasında liderlerden gelen açıklamalar her gün yeni bir krizin patlak verdiğini ortaya koyuyor. Son olarak CHP'li Yaşar Okuyan'ın Akşener'le ilgili "dosya tartışması" başlatmasının ardından bugün Amerikan sermayeli FOX TV'de açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir kez daha veto etti hem de Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti üzerinden yanındaki kurmaylarına "ahmak","gerizekalı" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu.

    takvim.com.tr
    Akşener’den 6’li koalisyona adaylık bombası!

    6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kavgasında liderlerden gelen açıklamalar her gün yeni bir krizin patlak verdiğini ortaya koyuyor.

    AKŞENER CHP'Yİ BOMBALADI | VİDEO İZLE

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Yaşar Okuyan'ın kendisi hakkında sözleri sonrası yeniden CHP'yi bombaladı.

    Ağza alınmayacak sözlerle koalisyon masasındaki ortaklarına, "gerizekalı" diyen Akşener, masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Kuşoğlu'na tepki göstererek, "Bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" dedi.

        AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU VETOSUNU TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
        Takvim.com.tr'nin CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını ve veto ettiğini yazmıştı. Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adaylık konusunda desteklediği biliniyor.



        "BENİM BİLGİM İÇİNDE BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"
        Akşener, Amerikan sermayeli FOX TV'de yaptığı açıklamada, "Hala aynı yerdeyim. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek." dedi.

        "AHMAKLAR GERİZEKALILAR"
        Saraçhane tiyatrosuyla ilgili Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını ağza alınmayacak sözler söyleyen Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, gerizekalılık. Baka daha enteresan bir şey söyleyeyim aynı gerizekalılık her tarafta mevcut o yüzden böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum." ifadelerini kullandı.

            "BUNU AKIL EDEN KURMAY ZEKADIR"
            Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini planlayanları ve yaşanan süreçle ilgili CHP'lileri suçlayan Akşener, "Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum." dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Stoltenberg’ten flaş açıklama: Erdoğan’la mutabık kaldık
            Haberler Haberler Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar"
                SON DAKİKA