Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar"





"BENİM BİLGİM İÇİNDE BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"

Akşener, Amerikan sermayeli FOX TV'de yaptığı açıklamada, "Hala aynı yerdeyim. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek." dedi.