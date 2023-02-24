Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar"

6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kavgasında liderlerden gelen açıklamalar her gün yeni bir krizin patlak verdiğini ortaya koyuyor.
AKŞENER CHP'Yİ BOMBALADI | VİDEO İZLE
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Yaşar Okuyan'ın kendisi hakkında sözleri sonrası yeniden CHP'yi bombaladı.
Ağza alınmayacak sözlerle koalisyon masasındaki ortaklarına, "gerizekalı" diyen Akşener, masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Kuşoğlu'na tepki göstererek, "Bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" dedi.