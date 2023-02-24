DEŞİFRE: Saraçhane gerilim hattı! Akşener'den 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra hakaret dolu cevap





İYİ Parti lideri, "Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BEN DEĞİL SEN BENİ ARAYACAKTIN' MESAJI: CHP'LİLERE GIRLA HAKARET

Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, siz beni arayacaktınız' mesajı veren Akşener, Saraçhane üzerinden kendisini eleştiren CHP'lilere de ağza alınmayacak hakaretler savurdu.



Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, gerizekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim aynı gerizekalılık her tarafta mevcut o yüzden böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum." ifadelerini kullandı.