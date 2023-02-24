DEŞİFRE: Saraçhane gerilim hattı! Akşener'den 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra hakaret dolu cevap

Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
Öte yandan Türkiye'nin tek yürek olduğu kritik süreçte 6'lı koalisyon üyeleri adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.
BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu isminin öne atarak CHP'yi içten vuruyor.
Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunda bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun o dönem Almanya'da oluşunu fırsat bilip soluğu İBB'de alan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek sarılmış, İmamoğlu da 'Evet ablacım' diyerek cevap vermişti.
KILIÇDAROĞLU SARAÇHANE KOMPLOSUNU İTİRAF ETTİ: AKŞENER BENİ ARAMADI
Saraçhane'deki merasiminin etkileri sürerken Kılıçdaroğlu'ndan Akşener - İmamoğlu ittifakını gözler önüne seren bir çıkış gelmiş, kendisini kurulan komployu üstü kapalı bir şekilde itiraf etmişti.
CHP lideri, Ahmet Davutoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya gitmek için kendisini aradığını dile getirirken Akşener'den böyle bir telefon almadığını imalı bir şekilde söyledi.