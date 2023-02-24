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    • Güncel
    • 25.02.2023 03:37
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    • 25.02.2023 03:37
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    DEŞİFRE: Saraçhane gerilim hattı! Akşener'den 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra hakaret dolu cevap

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, siyasi yağmacılıkta başı çeken 6'lı koalisyon birbirini yiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki adaylık savaşında tansiyon yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile ele ele verip Saraçhane'de adaylık tiyatrosu sahneleyen Akşener, Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı. 'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu. Saraçhane tiyatrosunu manşet manşet işleyip okuyucularına duyuran takvim.com.tr, CHP - İYİ parti hattındaki son gerilimi de sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Saraçhane gerilim hattı!

    Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.

    CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.



    Öte yandan Türkiye'nin tek yürek olduğu kritik süreçte 6'lı koalisyon üyeleri adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.

    BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu isminin öne atarak CHP'yi içten vuruyor.

    Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunda bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun o dönem Almanya'da oluşunu fırsat bilip soluğu İBB'de alan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na 'Çak! Yeni başlıyoruz' diyerek sarılmış, İmamoğlu da 'Evet ablacım' diyerek cevap vermişti.



    KILIÇDAROĞLU SARAÇHANE KOMPLOSUNU İTİRAF ETTİ: AKŞENER BENİ ARAMADI
    Saraçhane'deki merasiminin etkileri sürerken Kılıçdaroğlu'ndan Akşener - İmamoğlu ittifakını gözler önüne seren bir çıkış gelmiş, kendisini kurulan komployu üstü kapalı bir şekilde itiraf etmişti.

    CHP lideri, Ahmet Davutoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na destek olmaya gitmek için kendisini aradığını dile getirirken Akşener'den böyle bir telefon almadığını imalı bir şekilde söyledi.


        "TEZGAH DEDİK FENA TEZGAH ÇIKTI"
        Takvim.com.tr, sürecin ilk anından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan tezgahı tüm detaylarıyla işlemiş, Akşener - Kılıçdaroğlu arasında Saraçhane özelinde gelişen telefon krizini de "TEZGAH DEDİK FENA TEZGAH ÇIKTI" manşetiyle okurlarını duyurmuştu.

        Meral Akşener'den 6'li koalisyona adaylık bombası!



        Meral Akşener, Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yöneltilen "beni aramadı" sitemine yaklaşık 3 ay sonra yüksek perdeden bir yanıt verdi.

        "AKIL EDEMEDİNİZ, BECEREMEDİNİZ"
        Amerikan sermayesiyle tetikçilik yapan FOX TV'nin yayın konuğu olan Akşener, Saraçhane'de yaşananlar üzerinden Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini planlayanları ve yaşanan süreçle ilgili CHP'lileri suçladı.



        İYİ Parti lideri, "Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NA 'BEN DEĞİL SEN BENİ ARAYACAKTIN' MESAJI: CHP'LİLERE GIRLA HAKARET
        Kılıçdaroğlu'na 'Ben değil, siz beni arayacaktınız' mesajı veren Akşener, Saraçhane üzerinden kendisini eleştiren CHP'lilere de ağza alınmayacak hakaretler savurdu.

        Akşener, "Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, gerizekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim aynı gerizekalılık her tarafta mevcut o yüzden böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum." ifadelerini kullandı.

        EDİTÖR NOTU: İYİ Partili Aytun Çıray'ın, Akşener - İmamoğlu ikilisinin sergilediği adaylık tiyatrosuna destek verip, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmayışı bizim lehimize oldu, oylarımızı artırdı" demesini hatırlamakta fayda var.




            "BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"
            Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamleleri, Akşener'in anti-Kılıçdaroğlu tutumu herkesin malumu... İYİ Parti lideri "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek bir kez daha açık açık Kılıçdaroğlu ve masaya dayatmada bulunan CHP'li kurmayları yaylım ateşine tuttu.

            İşte o sözler;

            "Sayın Bülent Kuşoğlu'nun verdiği bir beyanat var. Bu masa sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adayı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey. Bir tekzip görmedi bu. Sayın Bülent Kuşoğlu Sayın Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir insandır. Bu masa noter görevi görmeyecek"



            "KONUŞUNCA BOZGUNCU OLUYORUM"
            Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Fatih Altaylı'ya konuşan Meral Akşener, seçimlere ve adaylık meselesin ilişkin açıklamalarda bulunmuş, 'Kazanacak aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiği sözlerini hatırlatarak "Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" demişti.

            Akşener, "Konuşunca bozguncu oluyorum" diyerek Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına tepki göstermişti.

            Gelin Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ekseninde baş gösteren adaylık krizini hep birlikte hatırlayalım;

            Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi eliyle kurgulanan Saraçhane tiyatrosunu manşet manşet deşifre ederek okuyucularımıza aktarmıştık.

            Bu süreçte İmamoğlu'nun kendi adaylığının zeminini oluşturmak için sığındığı '85 milyon arkamda' söylemine Kılıçdaroğlu 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' ifadeleriyle veto çekmişti.

                Meral Akşener ise açık açık Saraçhane'de adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ilan ederek '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yapmıştı.

                Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne çağrılıp kulağı çekilmiş, Akşener'e de iç işlerimize karışma uyarısı verilmişti.


                "FENA ÇARPARIM"
                İYİ Parti lideri ise CHP'ye 'Kendi seçtirdiğim aday için izin almam. Fena çarparım' diyerek yanıt vermişti.


                AHLATLIBEL'DE KRİZ MASASI
                Krizin tavan yaptığı dönemde ikili 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de karşılıklı masaya oturmuş, ancak herhangi bir sonuç alamamıştı.
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