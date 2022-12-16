İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.