İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu





AKŞENER'İN ADAYI İMAMOĞLU MU?: "MİLLETİMİZ MAĞDURUN YANINDADIR"

Çıray, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna "Bunun sebebi Akşener olsaydı bundan bu sonucu çıkarabilirdik. Bir plan çerçevesinde olması imkansız. Siyaset, proaktif bir hadisedir bazen kırılma noktaları vardır ve liderlik orada ortaya çıkar. Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

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