Hapis cezasına sevindiler! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.



"YENİ BAŞLADI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.