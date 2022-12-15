Hapis cezasına sevindiler! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
"YENİ BAŞLADI"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.
HAPİS CEZASI GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
AKŞENER'DEN TAM DESTEK
Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.