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    • Güncel
    • 16.12.2022 00:11
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    • 16.12.2022 00:11
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    Hapis cezasına sevindiler! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de ziyarete gitmişti. Ziyaret sırasında Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri ve birbirine sevinerek sarılmaları sosyal medyada gündem oldu.

    Yeni baladı çak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.


    "YENİ BAŞLADI"
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.



    HAPİS CEZASI GELDİ
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



    AKŞENER'DEN TAM DESTEK
    Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.



        SEVİNEREK SARILDILAR
        İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

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        Yeni baladı çak
        Haberler Güncel Hapis cezasına sevindiler! Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri sosyal medyada gündem oldu
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