Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ekrem İmamoğlu' salvoları: Bu şarkı biter... Kimseden izin almam... Ahmak

Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

MASA DAĞILMAYA YAKIN

Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.