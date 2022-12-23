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    • 23.12.2022 10:49
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    • 23.12.2022 11:36
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    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ekrem İmamoğlu' salvoları: Bu şarkı biter... Kimseden izin almam... Ahmak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken karşılıklı füzeler atılmaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "İçişlerimize karışma" şeklinde uyarı çekerken Meral Akşener'den sert yanıtlar geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi. Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilşkin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    takvim.com.tr
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bomba!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' savaşı kızıştırdı.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.

    Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
    CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

    "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
    Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

    Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

    MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

    Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

    Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

        Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

        MASA DAĞILMAYA YAKIN
        Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.

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