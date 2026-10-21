Yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele sürüyor! Belçika’ya aranan kişilerin listesi iletildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine yönelik bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Örgütlerden 22’sinin uluslararası bağlantılı olduğunu belirten Çiftçi, aranan kişilerle ilgili Belçika’ya liste verildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi veren Çiftçi, uluslararası bağlantılı örgütlere yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.
Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22'si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.
"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"
Suç örgütlerinin dijital mecraları kullanarak küçük yapılar halinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Çiftçi, mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" diye konuştu.