İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi veren Çiftçi, uluslararası bağlantılı örgütlere yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22'si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.