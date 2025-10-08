PODCAST CANLI YAYIN

Suikastin talimatı sınır ötesinden geldi!

Avukat Serdar Öktem, suikast sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırı talimatı, yurt dışından geldi. S.Ö. tarafından organize edildi. Tetiğe basanların ise Daltonlar ve Gündoğmuş çetesinin üyesi olduğu öne sürüldü...

Suikastin talimatı sınır ötesinden geldi!

İstanbul'un merkezi Zincirlikuyu önceki gün silah sesleriyle yankılandı. Olay yerine giden ekipler kurşun yağmuruna tutulmuş bir araçla karşılaştı. Kanlar içindeki sürücünün avukat Serdar Öktem olduğu anlaşıldı. Trafikte takip edilerek çapraz ateşe tutulan Öktem hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Suikastın ardından ekipler düğmeye bastı. 2'si çocuk yaşta 13 kişi gözaltına alındı.

GÖZCÜLÜK YAPTILAR
Şüphelilerin sorgusu devam ederken soruşturmayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre saldırganlar, Öktem'in ev ve iş yeri adreslerine sosyal medyalarda paylaşılan paneller üzerinden ulaştı. Keşif yapıp, takip ettikleri Öktem'e trafikte beklediği sırada kurşun yağdırdı. Ekipler, saldırganları yakalamak için hemen düğmeye bastı. Saldırganların siyah giyimli ve kar maskeli olduğu saptandı. Sahte platalı bir araç kullandıkları anlaşıldı. İstihbarat ekipleri, sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını ortaya çıkardı. Şüphelilerin kimliklerine ulaştı 5 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Bir zanlının Öktem'in iş adresinde gözcülük yaptığı ve çıkış bilgisinin bu kişi tarafından verildiği anlaşıldı. Saldırının talimatının ise yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği vurgulandı. Çeteden talimatı alıp şüphelileri organize eden kişinin de S.Ö. olduğu belirtildi. Öktem'in daha önce de bazı suç örgütü üyelerinin avukatlığını yaptığı kaydedildi. Olayı gerçekleştiren suç örgütünün Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Şu ifadeye yer verildi: Eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.


Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı. Mermilerin kafa, omuz ve sol kol bölgelerine isabet ettiği aktarıldı.

KİM BU DALTONLAR?
Avukat Serdar Öktem'e yönelik suikast gözleri bir anda Daltonlar Çetesi'ne çevirdi. Daltonlar çetesinin merkezinde 1997 doğumlu Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir var. Sabıkası oldukça kabarık olan firari Gökdemir, Gürcistan'da yakalandı. Tutuklandı. Türkiye iade talebinde bulundu. Gündoğmuşlar Çetesi'nin elebaşısı olan Uğurcan Gündoğmuş da hala firari...

