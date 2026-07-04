Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı

Kovboy lakaplı Seyit D.

İZNE ÇIKTI, GERİ DÖNMEDİ

26 Ağustos 2022'de kızının okul programına katılabilmesi için geçici izin verilen Koray T., cezaevine geri dönmedi. Firar eden Koray T.'nin daha sonra Dubai'ye kaçtığı ve suç örgütünü buradan yönetmeye devam ettiği öne sürüldü.

BİRİ DUBAİ'DEN, DİĞERİ CEZAEVİNDEN TALİMAT VERİYOR

Soruşturma dosyalarına göre Koray T. faaliyetlerini Dubai'deki bir nargile kafesinden yönlendirirken, sağ kolu Seyit D. ise uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu Berlin'deki Moabit Cezaevi'nden örgüte talimat vermeyi sürdürüyor.

Bu durum, suç örgütlerinin farklı ülkelerden ve cezaevlerinden faaliyetlerini organize edebildiğini ortaya koyuyor.



TÜRK İŞLETMELERİ DE HEDEFTE



Türk işletmelerini hedef alan çete, 250 bin ila 500 bin avro arasında değişen haraç talepleriyle esnafı baskı altına alıyor. Ödemeyi reddedenler ise acımasız saldırılarla cezalandırılıyor. Balkanlar üzerinden Berlin'e savaş silahları kaçırdığı belirlenen örgütün, 3D yazıcılarla üretilen tetik sistemlerine sahip silahları Avrupa'daki diğer mafya gruplarına da sattığı öne sürülüyor.

SAVCILARA 'BAŞLIK PARASI' İDDİASI

Alman basınında yer alan bilgilere göre çetelerin yalnızca rakiplerini değil, haklarında soruşturma yürüten savcıları da hedef aldığı öne sürüldü.

Soruşturmaları yürüten savcıların öldürülmesi için "başlık parası" konulduğu iddiası, güvenlik birimlerinde alarm seviyesini yükseltti.