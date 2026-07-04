CANLI YAYIN
Geri

Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı

Türkiye'de cinayet ve uyuşturucu suçlarıyla bilinen "Casperlar", "Daltonlar" ve "Şirinler" gibi yeni nesil organize suç örgütleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yasadışı uyuşturucu ve silah pazarını ele geçirmek için kanlı bir bölge savaşı başlattı. Dubai'ye firar eden "Kovboy" lakaplı lider Koray T. ve Berlin'de cezaevinde bulunan sağ kolu Seyit D. tarafından yönetilen şebeke, kentte silahlı saldırı vakalarını son bir yılda 362'den 543'e tırmandırırken, soruşturma savcılarını ölümle tehdit edecek boyuta ulaştı. Almanya polisi çeteleri çökertmek için "Ferrum" ve "Telum" adıyla özel operasyon timleri kurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı

Avrupa'da faaliyet gösteren yeni nesil organize suç örgütleri, özellikle Almanya'da güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Berlin merkezli yürütülen soruşturmalarda; uyuşturucu, silah kaçakçılığı, gasp ve haraç suçlarıyla anılan çetelerin, kendilerini soruşturan savcıları hedef aldığı ortaya çıktı. Çete liderlerinden birinin Dubai'den, diğerinin ise cezaevinden örgütü yönetmesi dikkat çekti.

Almanya'nın başkenti Berlin, son dönemde organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşmaların merkezi haline geldi. Daltonlar'dan ayrılan grupların oluşturduğu Ezginler, Casperler ve Şirinler çeteleri, özellikle uyuşturucu ve silah ticareti üzerinden bölge hakimiyeti kurmak için mücadele ediyor. Yetkililer, çeteler arasındaki rekabetin kentte silahlı saldırıları ciddi şekilde artırdığına dikkat çekiyor.

Alman polisi, çetelerin karıştığı silahlı saldırı sayısının 2024'te 362 iken, 2025 yılında 543'e yükseldiğini, aynı dönemde silahlı tehdit olaylarının ise 303'ten 629'a çıktığını raporladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)Alman polisi, çetelerin karıştığı silahlı saldırı sayısının 2024'te 362 iken, 2025 yılında 543'e yükseldiğini, aynı dönemde silahlı tehdit olaylarının ise 303'ten 629'a çıktığını raporladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

EN ETKİLİ SUÇ YAPILANMALARINDAN BİRİ: CASPERLAR ÇETESİ

Soruşturmalara göre Berlin'de en etkili suç yapılanmalarından biri Casperler çetesi olarak öne çıkıyor.

"Kovboy" lakaplı Koray T. ile Seyit D.'nin yönettiği örgütün faaliyet alanı yalnızca Almanya ile sınırlı kalmıyor. Çetenin bağlantılarının Dubai'ye kadar uzandığı belirtiliyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Kovboy lakaplı Koray T.Kovboy lakaplı Koray T.

BİR TOKAT CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Koray T.'nin suç geçmişi 2016 yılında Berlin'in Kreuzberg semtinde yaşanan kanlı olayla başladı. İddiaya göre daha önce husumet yaşadığı taksici Kadir Dönmez ile çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Kurşunların hedefi olan üç çocuk babası Dönmez hayatını kaybederken, Koray T. Bulgaristan'a kaçtı.

Sahte belgelerle yakalanan Koray T., Almanya'ya iade edildi ve 2019 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kovboy lakaplı Seyit D.Kovboy lakaplı Seyit D.

İZNE ÇIKTI, GERİ DÖNMEDİ

26 Ağustos 2022'de kızının okul programına katılabilmesi için geçici izin verilen Koray T., cezaevine geri dönmedi. Firar eden Koray T.'nin daha sonra Dubai'ye kaçtığı ve suç örgütünü buradan yönetmeye devam ettiği öne sürüldü.

BİRİ DUBAİ'DEN, DİĞERİ CEZAEVİNDEN TALİMAT VERİYOR

Soruşturma dosyalarına göre Koray T. faaliyetlerini Dubai'deki bir nargile kafesinden yönlendirirken, sağ kolu Seyit D. ise uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu Berlin'deki Moabit Cezaevi'nden örgüte talimat vermeyi sürdürüyor.

Bu durum, suç örgütlerinin farklı ülkelerden ve cezaevlerinden faaliyetlerini organize edebildiğini ortaya koyuyor.

TÜRK İŞLETMELERİ DE HEDEFTE

Türk işletmelerini hedef alan çete, 250 bin ila 500 bin avro arasında değişen haraç talepleriyle esnafı baskı altına alıyor. Ödemeyi reddedenler ise acımasız saldırılarla cezalandırılıyor. Balkanlar üzerinden Berlin'e savaş silahları kaçırdığı belirlenen örgütün, 3D yazıcılarla üretilen tetik sistemlerine sahip silahları Avrupa'daki diğer mafya gruplarına da sattığı öne sürülüyor.

SAVCILARA 'BAŞLIK PARASI' İDDİASI

Alman basınında yer alan bilgilere göre çetelerin yalnızca rakiplerini değil, haklarında soruşturma yürüten savcıları da hedef aldığı öne sürüldü.

Soruşturmaları yürüten savcıların öldürülmesi için "başlık parası" konulduğu iddiası, güvenlik birimlerinde alarm seviyesini yükseltti.

Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı-5

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Artan silahlı saldırılar üzerine Alman polisi "Ferrum" ve "Telum" isimli özel operasyon birimlerini oluşturdu.

Resmi verilere göre çetelerin karıştığı ateşli silahlı saldırı sayısı 2024'te 362 iken 2025'te 543'e yükseldi. Silahlı tehdit olayları ise aynı dönemde 303'ten 629'a çıktı.

Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı-6

MİLYONLARCA DOLARLIK SUÇ AĞI

Polis operasyonlarına rağmen organize suç örgütlerinin lojistik ağlarını koruduğu belirtiliyor.

Yetkililer, milyonlarca dolarlık finansal güce sahip çetelerin Doğu Avrupa üzerinden silah ve uyuşturucu sevkiyatını sürdürdüğünü, örgütlerin faaliyet alanlarını Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine kadar genişletmeye çalıştığını değerlendiriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı-8 Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı-9 Dubai'den talimat, cezaevinden yönetim! Alman polisi alarma geçti | Yeni nesil çeteler Berlin'i karıştırdı-10

Venezuela'da Türk ekibine "kahramanlık" nişanı!
SONRAKİ HABER

Kahraman Türkler

 St. Petersburg'da petrol terminaline İHA saldırısı
ÖNCEKİ HABER

Petrol terminaline İHA saldırısı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler