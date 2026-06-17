Takvim ne yazdıysa o: Özgür Özel’den “hazır parti” itirafı
CHP’lilerin şikayetiyle başlayan şaibeli kurultay davasında istinaf mahkemesinin kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi üzerine partiyi bölme çalışması resmiyet kazandı. Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den verdiği “yeni yol” suflesiyle hareket eden Özgür Özel cephesi CHP’yi bölecek hamleyi ilan etti. Yeni partinin seçime katılamama ihtimali üzerine Takvim.com.tr’nin gündeme taşıdığı DSP ve Genç Parti ile başlayıp Demokrat Parti ile süren “kurultay hüllesi” planını Özgür Özel teyitledi. Özel, Nefes gazetesine verdiği röportajda, “Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.” sözleriyle mevcut partileri ele geçirme planını itiraf etti.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Özgür Özel liderliğinde parti içi bölünme süreci devam ediyor.
- Özel ekibi DSP ve Genç Parti ile gizli görüşmeler yaptı ancak olumlu sonuç alamadı.
- İmamoğlu'nun 'EKİM Partisi' ve Özel'in 'İstiklal Partisi' kurma planları gündemde.
- Özgür Özel, yeni parti kurma veya mevcut partilere geçme hazırlığında olduklarını açıkladı.
- CHP Kurultayı'ndaki mutlak butlan kararı sonrası parti içi gerilim artıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli 38. Kurultay'ına yönelik mutlak butlan kararıyla genel merkezi savaş alanına çevirip terk eden Özgür Özel cephesinin bölünme adımları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soy ismini içeren "EKİM Partisi" ile Özgür Özel'in ismine atıfla "İstiklal Partisi" formülleri üzerinde durulurken, "hazır parti" ihtimali de masada.
İLK DSP'NİN KAPISINI ÇALDILAR
CHP kurmaylarının hazır parti girişimlerini açığa çıkaran Takvim.com.tr, bu plan doğrultusunda ilk olarak Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'nin (DSP) hedef alındığını gündeme taşıdı.
DSP ile gizli görüşmeler yapıldığı fakat parti lideri Önder Aksakal'ın durumu öğrenince süreci sonlandırdığı kaydedildi.
Özgür Özel'in kurmayı Murat Emir öncülüğündeki heyetin gizlice görüştüğü DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak plan afişe olunca partiden istifa etti. Yumuşak, DSP lideri Aksakal'ın haberi olmadan yürütülen görüşmelerin gizli tutulduğunu, temasın Aksakal'a aktarılmasının ardından sürecin tıkandığını itiraf etti.
FİRARİ UZAN'IN GENÇ PARTİSİ'NE TEKLİF
Bunun rota firari Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti'ye çevrildi. Genç Parti'nin kapısını çalan Özel ekibi, buradan da ret cevabı aldı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve Demokrat Parti seçeneklerinin masaya yatırıldığı konuşuldu.
ÖZEL: BİRKAÇ PARTİYE GEÇME İHTİMALİ VAR
Özellikle yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de4ki Marmara Cezaevi'nden paylaştığı mesajlarla ısrarla gündeme getirilen CHP'yi bölme planını Özgür Özel açık açık anlattı.
Özgür Özel, Nefes gazetesinden Deniz Zeyrek'e verdiği beyanatta mevcut partileri ele geçirme planını itiraf etti.
"Butlan yönetiminin A planı bizi partiden uzaklaştırmak. Bizim birinci planımız burada kalmak." diyen Özgür Özel, CHP'yi bölme girişimleriyle ilgili şunları söyledi:
"(Tedbirleri) Çoktan aldık. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var."
Özei, bölünme planını "bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu." olarak niteledi.
HER ADIMI ATIP ÖYLE BÖLECEK
Özgür Özel, CHP tabanının bölünmeye onay verdiğini "Sen yürü peşinden yürüyoruz" dedikleri iddiasıyla savundu.
Özel, "Yapılacak her şeyi yapacağız. Ben Yargıtay kararını önemsiyorum. İmzaların (olağanüstü kurultay) tesliminden sonra Kemal Bey yükü sırtında tutmayıp ilçe seçim kuruna başvurmalı. Bu yapıcı telkinlere de 'Yapacağım' demiş. Göreceğiz yarın (bugün). Bunu yollaması lazım. İlçe seçim kurulunun kararı önemlidir veya YSK'ya sorar. YSK'nın kararı önemlidir. Eğer yapmazsa hukuki yollar var. Sulh hukuk mahkemelerinin kararı. Bunlar böyle hani aylara, yıllara varan süreler de değil. Ondan sonra buraları tüketmek gerekiyor." şeklinde konuştu.
Özel şöyle devam etti:
"Bir de sokağı dinlemek gerekiyor. Ben sokakta çok baskın iki ses duyuyorum. Bir; partiyi bunlara bırakma. Mücadeleye devam et. Dik dur. İki; sen yürü peşinden yürüyoruz.
Şimdi bu iki ses, ikisi de arkamda ama bu iki sesin çeliştiği bir nokta var. Bu iki sesten birinin çok baskın olması lazım. Sokak ne diyorsa o olur. Sokakta Özgür Özel'in seçilmiş yönetiminin, seçilmiş CHP'nin arkasında %99 var. Yüzde 90 aynı şeyi söylediği gün ben de aynı şeyi söylüyor olacağım."
AĞUSTOS'U GÖRMEDEN PARÇALAYACAKLAR
CHP'yi parçalama sürecinin takvimi de belirginleşmiş durumda.
Ekrem İmamoğlu'nun ajandasıyla hareket ettiği belirtilen Özel'in PM üzerinde baskı kurup olağanüstü kurultay talep ederek, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirlediği kaydedildi.
Yargıtay sürecinden lehlerine karar çıkmaması halinde Özel ve İmamoğlu'un ekibi topluca istifa ederek CHP'yi bölecek yeni partiye katılacağı bildirildi.