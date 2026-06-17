Takvim ne yazdıysa o: Özgür Özel’den “hazır parti” itirafı

HER ADIMI ATIP ÖYLE BÖLECEK

Özgür Özel, CHP tabanının bölünmeye onay verdiğini "Sen yürü peşinden yürüyoruz" dedikleri iddiasıyla savundu.

Özel, "Yapılacak her şeyi yapacağız. Ben Yargıtay kararını önemsiyorum. İmzaların (olağanüstü kurultay) tesliminden sonra Kemal Bey yükü sırtında tutmayıp ilçe seçim kuruna başvurmalı. Bu yapıcı telkinlere de 'Yapacağım' demiş. Göreceğiz yarın (bugün). Bunu yollaması lazım. İlçe seçim kurulunun kararı önemlidir veya YSK'ya sorar. YSK'nın kararı önemlidir. Eğer yapmazsa hukuki yollar var. Sulh hukuk mahkemelerinin kararı. Bunlar böyle hani aylara, yıllara varan süreler de değil. Ondan sonra buraları tüketmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Özel şöyle devam etti:

"Bir de sokağı dinlemek gerekiyor. Ben sokakta çok baskın iki ses duyuyorum. Bir; partiyi bunlara bırakma. Mücadeleye devam et. Dik dur. İki; sen yürü peşinden yürüyoruz.

Şimdi bu iki ses, ikisi de arkamda ama bu iki sesin çeliştiği bir nokta var. Bu iki sesten birinin çok baskın olması lazım. Sokak ne diyorsa o olur. Sokakta Özgür Özel'in seçilmiş yönetiminin, seçilmiş CHP'nin arkasında %99 var. Yüzde 90 aynı şeyi söylediği gün ben de aynı şeyi söylüyor olacağım."