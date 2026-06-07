Özel cephesinden gizli teklif: Verin DSP’yi bölelim CHP’yi | Aksakal doğruladı | Emir yan yattı

Murat Emir, DSP'yi ele geçirme iddialarını reddederek dostane bir görüşme yaptığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı isyan bayrağı açan Özel cephesinin, Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soyismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" formülleri üzerinde durulurken, "hazır parti" ihtimalinin de masaya yatırıldığı belirlendi.

DSP YÖNETİMİNİ İSTEDİLER

Edinilen bilgilere göre, yeni bir siyasi yol haritası çizen Özgür Özel ve ekibi, bu kapsamda sıfırdan parti kurma hazırlıklarını tamamlayıp dilekçe verecek aşamaya geldi. Özel cephesinin buna eş zamanlı olarak DSP yönetimiyle de gizli bir temas kurduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP yönetimiyle bir araya gelerek dikkat çeken bir teklif sundu.