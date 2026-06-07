Özel cephesinden gizli teklif: Verin DSP’yi bölelim CHP’yi | Aksakal doğruladı | Emir yan yattı
CHP’nin 38’inci kurultayına yönelik ‘mutlak butlan’ kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme çalışmalarında DSP kartını devreye koydu. Özel ekibinden DSP lideri Önder Aksakal’a “DSP’yi bize verin” teklifi geldiği ortaya çıktı. Aksakal iddiayı doğrularken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i işaret etti. Görüşmeyi doğrulayan Murat Emir’den ilk açıklama geldi: “Bizi yanlış anladı”
Hızlı Özet Göster
- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşme gerçekleştirdi.
- Özgür Özel ekibi, DSP'ye toplu geçiş ve yönetimi devralma teklifinde bulundu.
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, teklifi kesin bir dille reddetti.
- Murat Emir, DSP'yi ele geçirme iddialarını reddederek dostane bir görüşme yaptığını söyledi.
- DSP Merkez Yönetim Kurulu, teklifi resmi olarak reddetti.
CHP'yi şaibeli 38. kurultayda delege oyunlarıyla ele geçirdiği mahkemece tescillenen Özgür Özel cephesinin partiyi bölme planı ayyuka çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı isyan bayrağı açan Özel cephesinin, Ekrem İmamoğlu'nun isim ve soyismini içeren "EKİM Partisi" ile "İstiklal Partisi" formülleri üzerinde durulurken, "hazır parti" ihtimalinin de masaya yatırıldığı belirlendi.
DSP İÇİN GİZLİ TEMAS
Sıfırdan parti kurma hazırlıklarını tamamlayıp dilekçe verecek aşamaya gelen Özel ekibinin, eş zamanlı olarak Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle gizli temas kurduğu öğrenildi.
DSP YÖNETİMİNİ İSTEDİLER
Edinilen bilgilere göre, yeni bir siyasi yol haritası çizen Özgür Özel ve ekibi, bu kapsamda sıfırdan parti kurma hazırlıklarını tamamlayıp dilekçe verecek aşamaya geldi. Özel cephesinin buna eş zamanlı olarak DSP yönetimiyle de gizli bir temas kurduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP yönetimiyle bir araya gelerek dikkat çeken bir teklif sundu.
KONGREYE GİDİP ANAHTARI BİZE VERİN
Teklifte, Özgür Özel ve ekibinin topluca CHP'den ayrılarak DSP'ye geçmesi, Meclis'te DSP çatısı altında bir grup kurulması ve seçimlere birlikte girilmesi yer aldı.
Ancak bu geçiş için sunulan şart, yıl sonuna kadar yapılacak kongre ile DSP yönetiminin tamamen Özgür Özel ekibine devredilmesi oldu.
AKSAKAL TEYİT ETTİ
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu iddiayı bizzat DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sorarak doğrulattığını belirtti.
Önder Aksakal'ın teklifi doğruladığı ancak CHP'yi kesin dille reddettiklerini ifade ettiği aktarıldı.
Aksakal'ın ret gerekçesi olarak "Bülent Ecevit'in siyasi mirasına ve kültürüne" işaret ettiği, yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla anılan isimlerle yan yana gelmelerinin asla mümkün olmadığını vurguladığı bildirildi.
DSP Merkez Yönetim Kurulu'nun da toplanarak bu teklifi resmi olarak reddettiği ifade edildi.
GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI ELE GEÇİRMEYİ İNKAR ETTİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Önder Aksakal ile görüşme gerçekleştirdiklerini kabul eden Emir, DSP'yi ele geçirme gibi tekliflerinin olmadığını öne sürdü.
Görüşme üzerinden abartılı spekülasyonlar yapıldığını anlatan Emir, "Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak'la kendi ofisinde çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi içeren sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP'yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi, böyle teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP'yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.