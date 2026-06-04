TAKVİM açıklıyor... CHP'de 3 aşamalı bölünme planı! Öncelik yeni parti stepne İYİ Parti | "Hemen gidelim"ciler ve ayrışmanın "SÖZCÜ"leri
CHP'de 3 aşamalı "mutlak bölünme" planı devreye alındı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı "CHP'den kopuş" mesajı verirken ilk faz olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla tamamlandı. Kılıçdaroğlu'nun "arınmadan kurultay yok" restini ve tedbir kararını gören ekip ikinci aşamada "Çağrı Heyeti" talep etti. Gürsel Tekin'e karşı çıkıp "kayyum" diye ortalığı yıkanlar şimdi "Kılıçdaroğlu gitsin de kim gelirse gelsin" diyerek kendi kayyumlarını seçme telaşına düştü. 3. safha ise direniş ve kopuş. Bir grup milletvekili "Yeni parti için hemen ayrılalım " görüşünde. Ancak İYİ Parti de yedekte tutuluyor. CHP'deki bölünmenin SÖZCÜ'lüğü ise fondaşlara düşüyor.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında iki başlı bir yönetim yapısı oluştu.
- Özgür Özel, olağanüstü kurultay için imza toplarken Kılıçdaroğlu parti içi yolsuzluk iddialarının araştırılmasını istedi.
- Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, yeni bir parti hazırlıkları ise kuvveden fiile geçti. Özel'in ekibi Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için Çağrı Heyeti istedi.
- Bir grup milletvekili "Yeni parti için hemen ayrılalım " görüşünde. Ancak seçime girme yeterliliği olsun diyen bazı partililer de İYİ Parti'yi yedekte tutuluyor
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'li vekillere 'emanetçi vekil' olma çağrısı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası iki başlı bir yapı baş gösterdi.
Mahkeme kararıyla "Genel Başkanlığa" iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Grup Başkanı" olarak Meclis'te konumlandı.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL ARASINDA DOLAYLI DİYALOG: ARINMADAN SANDIK YOK
Özel cephesi, olağanüstü kurultay için imza toplarken Kılıçdaroğlu "tedbir" kararını işaret edip partideki haksız zenginleşme ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmeden sandığın kurulamayacağını bildirdi.
Önceki gün de dolaylı olarak taraflar arasında diyalog köprüsü kuruldu. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay önce Genel Merkez'e gelip Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü sonra da Meclis'e gidip Özgür Özel'le bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile her türlü diyaloğu denediğini ancak Özel'in arınmayı kabul etmekten kaçındığını öne sürdü. "Ortak Yol" çağrılarına da yine Özel cephesinin yanıt vermediğini dile getirdi.
CHP'DE "BÖLÜNME" TAMTAMLARI: ÖZEL VE İMAMOĞLU YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA
Tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, yeni parti planlarına hız verdi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" sözleriyle "yeni parti hazır" mesajı verdi.
Ekrem İmamoğlu ise Silivri'den T24'de verdiği demeçte "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" dedi. "Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor" sözleriyle kurulacak olan yeni partinin işaret fişeğini attı.
TAKVİM CHP'DEKİ AYRILIKÇILARIN 3 AŞAMALI PLANINI AÇIKLIYOR
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiğini kulis bilgisine göre; Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in önünde 3 aşamalı plan var.
Olağanüstü kurultay için toplanan imzalalar bu planın ilk fazını oluşturuyor. Özel ve ekibi ıslak imzaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına koyup 11 Haziran'daki PM toplantısında kurultay isteyecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "45 gün içinde kurultay topluyorum" demezse ilk iş Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak.
GÜRSEL TEKİN'E "KAYYUM" DİYENLER ŞİMDİ ÇAĞRI HEYETİ İSTİYOR
Planın ikinci fazını "Çağrı Heyeti" formülü oluşturuyor. Özgür Özel'in kurmaylarının YSK'nın yanı sıra Sulh Hukuk Mahkemesi'ne de başvuru yapmayı planlıyor.
Mahkemeden kurultayı 26 Temmuz'dan önce toplamak için Çağrı Heyeti talep edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP'ye çağrı heyeti isteyeceklerini açıkladı.
Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı heyeti olarak atanmasına karşı çıkıp "kayyum" diye ortalığı yıkan ekip şimdilerde kendi sözlerini çiğniyor.
Bu durum Özel-İmamoğlu cephesinin "Kılıçdaroğlu gelmesin de kim gelirse gelsin" anlayışıyla hareket ettiğini gösterirken; "Kayyuma karşıyız diyenler yeni kayyum arayışında" yorumları yapılıyor.
CHP İLE KÖPRÜLERİ ATACAKLAR: ÖNCELİK YENİ PARTİ MASADA İYİ PARTİ
Bütün hukuk yollarını tükettikten sonra "direniş" yerin "kopuşa" bırakacak. Planın 3. fazını bu aşama oluşturuyor.
Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultayı toplayamayınca vakit kaybetmeden yeni parti için CHP ile köprüleri atması bekleniyor.
Özel'e yakın miletvekili grubunun bir kısmının "hemen ayrılalım" dediği öğrenilirken "baskın seçim" ihtimali de masada. Seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye katılım formülü düşünülüyor.
Öncelik yeni parti olmakla beraber kulislerde İYİ Parti formülü de iyiden iyiye zikrediliyor.
AKŞENER'İN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
Bilindiği üzere Meral Akşener, İYİ Parti'nin kurulduğu süreçte seçimlere girebilmek için CHP'den 15 milletvekili almıştı. 2018'de CHP'den istifa eden bu vekiller İYİ Parti saflarına geçerek İP'in TBMM'de grup oluşturabilmesine katkı sunmuştu.
Akşener 6'lı masa ve 14-28 Mayıs seçimleri sonrası "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" itirafında bulundu.
Aradan geçen 8 yıl sonra benzer bir tablo ortaya çıktı.
DERVİŞOĞLU'NDAN "GELİN EMANETÇİ VEKİL OLUN" TEKLİFİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu açık açık CHP'lilere "Gelin emanetçi vekil olun" dedi.
Dervişoğlu, Özel'e hitaben "Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN ADI İBB DOSYASINDAN ÇIKTI: İMAMOĞLU İLE DERİN BAĞLANTILAR
Müsavat Dervişoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasına yaptığı ziyaretler de bu süreçte oldukça dikkat çekti.
Nitekim İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Sarp Yalçınkaya'nın etkin pişmanlık itiraflarından Ekrem İmamoğlu ve Müsavat Dervişoğlu'nun bağlantısı çıktı.
Yalçınkaya, "Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde milyarlık hafriyat ve döküm işi için pazarlık yaptı, sonra gelip komisyonunu istedi" diyerek Dervişoğlu'nu patlattı.
İmamoğlu-Dervişoğlu-Özel tandemindeki bağlantılar dikkate alındığında CHP'deki ayrılıkçıların masasındaki seçeneğin İYİ Parti olduğu değerlendiriliyor.
BÖLÜNMENİN "SÖZCÜ"LÜĞÜ FONDAŞLARDA
Öte yandan CHP'deki bölünmenin medyatik altyapısı da tesis ediliyor.
Fondaş SÖZCÜ, deyim yerindeyse bölünmenin sözcülüğünü üstlenmiş vaziyette. Gazetenin manşetinde ve internet sitesinde yer alan haberde "İki adım sonra yeni parti" başlığı kullanıldı.
Böylelikle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun zikrettiği yeni parti için CHP tabanı ikna edilmeye çalışıyor.