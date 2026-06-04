Bir grup milletvekili "Yeni parti için hemen ayrılalım " görüşünde. Ancak seçime girme yeterliliği olsun diyen bazı partililer de İYİ Parti'yi yedekte tutuluyor

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, yeni bir parti hazırlıkları ise kuvveden fiile geçti. Özel'in ekibi Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için Çağrı Heyeti istedi.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e rest çekti: Arınmadan kurultay yok (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL ARASINDA DOLAYLI DİYALOG: ARINMADAN SANDIK YOK Özel cephesi, olağanüstü kurultay için imza toplarken Kılıçdaroğlu "tedbir" kararını işaret edip partideki haksız zenginleşme ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmeden sandığın kurulamayacağını bildirdi. Önceki gün de dolaylı olarak taraflar arasında diyalog köprüsü kuruldu. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay önce Genel Merkez'e gelip Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü sonra da Meclis'e gidip Özgür Özel'le bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile her türlü diyaloğu denediğini ancak Özel'in arınmayı kabul etmekten kaçındığını öne sürdü. "Ortak Yol" çağrılarına da yine Özel cephesinin yanıt vermediğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni parti planları kuvveden fiile geçti



CHP'DE "BÖLÜNME" TAMTAMLARI: ÖZEL VE İMAMOĞLU YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA



Tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, yeni parti planlarına hız verdi.



Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Bu en kötü senaryoda kullanmak üzere" sözleriyle "yeni parti hazır" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu ise Silivri'den T24'de verdiği demeçte "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" dedi. "Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekiyor" sözleriyle kurulacak olan yeni partinin işaret fişeğini attı.