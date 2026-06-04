Kiralık vekil borsası yeniden açılıyor: Özel’den CHP’ye hülle haritası | İkinci boynu bükükler vakası yolda

GİDİP GİDİP GELDİLER 2018 genel seçimleri öncesinde 15 milletvekili CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için Mecliste grup kurma şartını aşmak adına CHP yönetimi, 15 milletvekiline talimat vermişti. 22 Nisan 2018'deki basın toplantısındaki üzgün halleriyle hafızalara kazınan vekiller, amaçlarına ulaştıktan sonra tekrar İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye dönmüştü. Hülleci vekiller operasyonunda Özgür Özel de yer almıştı. Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin kendi partisine geçmesini sağladığı için 24 Haziran 2023'te "Hayatımın en büyük pişmanlığı" itirafını yapmıştı.

"ALICISINI BEKLEYEN PAZAR KÖLELERİ" MHP lideri Devlet Bahçeli, o dönem yaşanan hülle planına sert tepki göstermişti. CHP ve İYİ Parti'nin Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çıktığını vurgulayan Bahçeli, "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan tarihinde İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız. 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır." diye konuşmuştu.

"MADEM CHP'LİSİNİZ NEDEN BÖYLE HALT ETTİNİZ" Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, giden milletvekillerinin durumunu siyasal ahlaksızlık olarak nitelendirmişti. Olayı Güneş Motel vakasından daha büyük kara leke olarak tanımlayan Bozdağ, "Niye gittiler, niye geri döndüler? Neden ağlaya ağlaya gönderildi, neden şimdi tekrar gülerek geri döndürüldü? Madem giderken CHP'liydiniz, geldiniz yine CHP'lisiniz, öyleyse neden böyle bir halt ettiniz? Herkes merak ediyor. Bu, CHP'de demokrasinin olmadığını, tek adamlığın ve Kılıçdaroğlu diktatörlüğünün hakim olduğunu çok net gösteriyor. Ama öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNEŞ MOTEL VAKASI CHP'nin siyasete leke sürdüğü diğer tartışmalı olay Güneş Motel vakası, 1977 yılı sonunda CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in hükümeti kurabilmek amacıyla Adalet Partisi'nden istifa eden milletvekilleriyle İstanbul Florya'da yaptığı pazarlık olarak biliniyor. 1977 genel seçimlerinde CHP yüzde 41 oy alarak 213 milletvekili çıkarmış ancak tek başına hükümet kuracak 226 sayısına ulaşamadı.