Kiralık vekil borsası yeniden açılıyor: Özel’den CHP’ye hülle haritası | İkinci boynu bükükler vakası yolda
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi, partiyi yeniden ele geçirmek veya yeni parti kurmak için yol haritası hazırladı. İmamoğlu’nun hiza çizdiği Özel cephesi, hukuki yolların tıkanması halinde CHP’yi bölecek ikinci partiyi kurma çalışmalarına hız verecek. Ancak asıl çarpıcı detay, olası baskın seçimde Özel cephesinin seçime girme yeterliliği bulunan başka partiye katılıp sonradan geri dönmeyi planlaması oldu. Buna göre Özel ekibi, partileşme sürecinde olası seçim ihtimaline karşı hülle yoluyla başka partiye geçiş planını masada tutuyor. Parti içi iktidar hırsı uğruna geçmişteki tartışmalı siyasi manevraları tekrarlamaktan çekinmeyen Özel cephesinin hülle taktiği, 2018 yılında CHP’den İYİ Parti’ye ağlayarak geçen ve kiralık vekiller olarak anılan 15 milletvekilinin oluşturduğu boynu bükükler vakasını yeniden hafızalara taşıdı. CHP’nin yakın geçmişinde Güneş Motel gibi karanlık bir vaka da yer alıyor.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, parti içinde kurultay için harekete geçti.
- Özel ekibi, 804 delegenin ıslak imzasını Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırarak kurultay talep edecek.
- Kurultay toplanmazsa CHP'ye kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine gidilecek.
- Özel cephesi, seçime girebilmek için İYİ Parti gibi bir partiye geçici olarak katılmayı değerlendiriyor.
- 2018 yılında benzer bir hülle planı CHP ve İYİ Parti arasında daha önce de uygulanmıştı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi, parti içindeki taht kavgasını yeni boyuta taşıyarak siyasi tarihe geçecek hülle planı hazırlıyor.
KURULTAY OLMAZSA HÜLLE
Koltuğa geri dönmek için kurultay yapılmasını isteyen Özel cephesi, Genel Merkezin mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek kapıları kapatması üzerine harekete geçti. Yeni plana göre Özel ekibi, kurultay için 804 delegenin ıslak imzasını Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştıracak.
CHP kaynakları, Özel cephesinin bundan sonraki yol haritasını Sözcü gazetesi üzerinden duyurdu.
Sürecin detaylarını aktaran kaynaklar, delegenin noter onaylı kurultay talebinin 11 Haziran tarihindeki Parti Meclisinde gündeme alınacağını, kurultayın 45 günde toplanmaması üzerinde partiye kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine gidileceği kaydedildi. Kılıçdaroğlu'na "kayyum" ithamı yöneltirken CHP'ye resmen kayyum atanması planı yapan Özel cephesinin tutarsızlığı dikkat çekerken, asıl dikkat çeken plan, sürecin son ihtimalinde ortaya çıktı.
İKİNCİ BOYNU BÜKÜKLER VAKASI YOLDA
Partileşip CHP'yi bölme sürecinde olası seçim ihtimalinden dolayı seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye katılmanın da değerlendirildiği kaydedildi.
Partileşip CHP'yi bölme sürecinde olası seçim ihtimalinden dolayı, Özel'e bağlı milletvekillerinin "seçime girme yeterliliği bulunan mevcut partiye katılıp sonra geri dönme" planını masaya yatırdı.
Buna göre Özel cephesi, İYİ Parti gibi bir partiye hülleyle katılarak seçime girecek, ardından tekrar yeni kurulan partiye dönecek.
İmamoğlu'nun rotasını çizdiği Özel cephesinin hülle planı, Türk siyasi tarihinde "kiralık vekiller" olarak bilinen boynu bükükler vakasını yeniden gündeme getirdi.
GİDİP GİDİP GELDİLER
2018 genel seçimleri öncesinde 15 milletvekili CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişti.
İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için Mecliste grup kurma şartını aşmak adına CHP yönetimi, 15 milletvekiline talimat vermişti. 22 Nisan 2018'deki basın toplantısındaki üzgün halleriyle hafızalara kazınan vekiller, amaçlarına ulaştıktan sonra tekrar İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye dönmüştü.
Hülleci vekiller operasyonunda Özgür Özel de yer almıştı.
Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin kendi partisine geçmesini sağladığı için 24 Haziran 2023'te "Hayatımın en büyük pişmanlığı" itirafını yapmıştı.
"ALICISINI BEKLEYEN PAZAR KÖLELERİ"
MHP lideri Devlet Bahçeli, o dönem yaşanan hülle planına sert tepki göstermişti. CHP ve İYİ Parti'nin Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çıktığını vurgulayan Bahçeli, "Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan tarihinde İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız. 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır." diye konuşmuştu.
"MADEM CHP'LİSİNİZ NEDEN BÖYLE HALT ETTİNİZ"
Dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, giden milletvekillerinin durumunu siyasal ahlaksızlık olarak nitelendirmişti. Olayı Güneş Motel vakasından daha büyük kara leke olarak tanımlayan Bozdağ, "Niye gittiler, niye geri döndüler? Neden ağlaya ağlaya gönderildi, neden şimdi tekrar gülerek geri döndürüldü? Madem giderken CHP'liydiniz, geldiniz yine CHP'lisiniz, öyleyse neden böyle bir halt ettiniz? Herkes merak ediyor. Bu, CHP'de demokrasinin olmadığını, tek adamlığın ve Kılıçdaroğlu diktatörlüğünün hakim olduğunu çok net gösteriyor. Ama öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.
GÜNEŞ MOTEL VAKASI
CHP'nin siyasete leke sürdüğü diğer tartışmalı olay Güneş Motel vakası, 1977 yılı sonunda CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in hükümeti kurabilmek amacıyla Adalet Partisi'nden istifa eden milletvekilleriyle İstanbul Florya'da yaptığı pazarlık olarak biliniyor.
1977 genel seçimlerinde CHP yüzde 41 oy alarak 213 milletvekili çıkarmış ancak tek başına hükümet kuracak 226 sayısına ulaşamadı.
Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamayınca, Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelerek II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.
11 Aralık 1977 yerel seçimlerini CHP kazanınca Ecevit, kirli planını devreye soktu.
Ecevit, 2. Milliyetçi Cephe hükümetini düşürmek için Adalet Partisi'nden istifa eden ya da etmeye hazır olan vekillerle İstanbul Florya'daki Güneş Motel'de gizli toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda, AP'den ayrılacak vekillerin CHP'yi desteklemesi karşılığında kendilerine yeni kurulacak hükümette bakanlık sözü verildi.
Güneş Motel görüşmelerinin ardından CHP'nin verdiği gensoru ile 2. Milliyetçi Cephe hükümeti düşürüldü.
Bülent Ecevit başkanlığında 5 Ocak 1978'de 3. Ecevit Hükümeti kuruldu.
Güneş Motel'de ayartılarak AP'den transfer olan 11 milletvekili de kabinede bakanlık koltuğuna oturdu.
Kurulan bu hükümet, içerideki çıkar çatışmaları ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle başarılı olamayarak 12 Kasım 1979'da dağıldı.
Bülent Ecevit, sonraki yıllarda Güneş Motel hamlesi için "En büyük siyasi hatamdı" itirafında bulundu.
HÜLLEYE BAŞVURANIN SONU PİŞMANLIK
Hem Ecevit'in Güneş Motel transferlerine hem Meral Akşener'in 15 veril transferine "en büyük siyasi hata ve pişmanlık" itirafı yapması siyaset tarihine geçti. Şimdi aynı yoldan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin de yürümesi manidar karşılanıyor.