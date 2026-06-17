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CHP'deki arınma fiiliyata döküldü! Üyeliği silinen 9 vekili sorduk: Genel Merkez'den Takvim.com.tr'ye özel açıklama

CHP Genel Merkezi'nin "tedbirli" olarak ihracını istediği 9 ismin Yargıtay tarafından parti üyeliği silindi. Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü. Takvim.com.tr, üyeliklerin silinmesini CHP Genel Merkezi'ne sordu. Temas kurduğumuz üst düzey kurmaylar, ihraç sevklerinin tedbirli olduğu için üyeliklerin düşmesinin "rutin" olduğunu belirtti. "Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" denildi.

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CHP'deki arınma fiiliyata döküldü! Üyeliği silinen 9 vekili sorduk: Genel Merkez'den Takvim.com.tr'ye özel açıklama
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" sonrası "mutlak arınma" süreci başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" restiyle işaret fişeğini attı. Bu sözlerden saatler sonra, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİĞİ İSİMLER

Bu kapsamda grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihracı istendi.

Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevi düştü.

Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği CHP'li Umut Akdoğan'ın CHP üyeliği silindiKılıçdaroğlu'nun ihracını istediği CHP'li Umut Akdoğan'ın CHP üyeliği silindi

YARGITAY 9 İSMİN PARTİ ÜYELİĞİNİ SİLDİ

CHP Genel Merkezi'nin "tedbirli" olarak ihracını istediği 9 ismin Yargıtay tarafından parti üyeliği silindi.

Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.

CHP Genel Merkezi Takvim'e verdiği özel demeçte ihraç işlemlerinde üyeliklerin askıya alınması durumunun rutin olduğunu belirttiCHP Genel Merkezi Takvim'e verdiği özel demeçte ihraç işlemlerinde üyeliklerin askıya alınması durumunun rutin olduğunu belirtti


CHP'DEN TAKVİM'E ÖZEL AÇIKLAMA: ÜYELİKLERİN SİLİNMESİ RUTİN BİR İŞLEM

Takvim.com.tr, kararı üyeliklerin silinmesine ilişkin Yargıtay kararını CHP Genel Merkezi'ne sordu.

CHP'li kurmaylar, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'rutin işlem' olduğunu bildirdi.

CHP'li kurmaylar Özgür Özel döneminde ihraç edilen isimlerin de üyeliğinin askıya alındığını söylediCHP'li kurmaylar Özgür Özel döneminde ihraç edilen isimlerin de üyeliğinin askıya alındığını söyledi


"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE BU BÖYLEYDİ"

Temas kurduğumuz üst düzey bir isim, "Üyeliği biz silmedik. Tedbir kararı olduğu için silindi. Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" dedi.

Üyeliği silinen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan isyan ettiÜyeliği silinen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan isyan etti

İHRACI İSTENE İSİM NE DEDİ?

Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz." dedi.

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