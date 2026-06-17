CHP'deki arınma fiiliyata döküldü! Üyeliği silinen 9 vekili sorduk: Genel Merkez'den Takvim.com.tr'ye özel açıklama

CHP'li kurmaylar Özgür Özel döneminde ihraç edilen isimlerin de üyeliğinin askıya alındığını söyledi





"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNDE DE BU BÖYLEYDİ"



Temas kurduğumuz üst düzey bir isim, "Üyeliği biz silmedik. Tedbir kararı olduğu için silindi. Özgür Özel döneminde de bu böyleydi. Sorgusuz sualsiz ihraç edilen partililer de aynı süreci yaşadı" dedi.



Üyeliği silinen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan isyan etti



İHRACI İSTENE İSİM NE DEDİ?



Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz." dedi.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel