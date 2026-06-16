Ekrem İmamoğlu CHP'yi bölmekte kararlı: "Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" | Mansur'a "Yavaş" dedi Kılıçdaroğlu'na saydırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, 'tarihi eşikteyiz' diyerek CHP'deki bölünmenin altyapısını oluştururken, Ekrem İmamoğlu da 'ya kurultay ya yeni parti' mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" sonrası "mutlak bölünme" tamtamları çalıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nu kurultay için toplanan imzalarla sıkıştırmaya çalışırken bir yandan da yeni parti çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Özgür Özel ʺTarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştirʺ sözleriyle CHP'den kopuşun mesajını verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



ÖZGÜR ÖZEL: TARİHİ EŞİKTEYİZ



Özel geçtiğimiz gün "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" deyip bölünmenin altyapısını tesis etti. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleriyle mutlak ayrışmadan yana saf tuttu.



İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN MASASINDAKİ İKİ FORMÜL: DSP VE GENÇ PARTİ FİYASKOSU



Gelinen son noktada Özel-İmamoğlu ikilisinin masasında "ya yeni parti ya da "baskın seçim" ihtimaline karşın seçime girmeye elverişli bir parti" formülü var.

Bu doğrultuda DSP ve GENÇ Parti ile "siyasi rüşvet içerikli" yapılan görüşmeler fiyaskoyla sonuçlandı.