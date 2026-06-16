Ekrem İmamoğlu CHP'yi bölmekte kararlı: "Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" | Mansur'a "Yavaş" dedi Kılıçdaroğlu'na saydırdı
CHP'de mutlak butlan sonrası Silivri tandanslı bölünme planları devreye alındı. Ekrem İmamoğlu'nun "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız" mesajı ve Özgür Özel'in "geri dönülmez eşikteyiz" sözleri 6 Ok'taki parçalanmanın altyapısını oluşturdu. "Tedbir" kararına rağmen olağanüstü kurultay için imza toplayan ekibin 20 Temmuz'a kadar topluca istifa etmesi bekleniyor. Nitekim İmamoğlu da Silivri'den verdiği son mesajda yeni parti için "Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız" dedi. İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı için zikredilen formülleri reddedip Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı.
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- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, 'tarihi eşikteyiz' diyerek CHP'deki bölünmenin altyapısını oluştururken, Ekrem İmamoğlu da 'ya kurultay ya yeni parti' mesajı verdi.
- CHP'deki bölünme sürecinin 20 Temmuz'dan sonra tamamlanması ve İmamoğlu ile Özel'in yeni partiye katılması bekleniyor.
- Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarken, Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" sonrası "mutlak bölünme" tamtamları çalıyor.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay için toplanan imzalarla sıkıştırmaya çalışırken bir yandan da yeni parti çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL: TARİHİ EŞİKTEYİZ
Özel geçtiğimiz gün "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" deyip bölünmenin altyapısını tesis etti. Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleriyle mutlak ayrışmadan yana saf tuttu.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN MASASINDAKİ İKİ FORMÜL: DSP VE GENÇ PARTİ FİYASKOSU
Gelinen son noktada Özel-İmamoğlu ikilisinin masasında "ya yeni parti ya da "baskın seçim" ihtimaline karşın seçime girmeye elverişli bir parti" formülü var.
Bu doğrultuda DSP ve GENÇ Parti ile "siyasi rüşvet içerikli" yapılan görüşmeler fiyaskoyla sonuçlandı.
CHP'Yİ TEMMUZ'UN 20'SİNDEN SONRA PARÇALAYACAKLAR
Öte yandan CHP'yi parçalama sürecinin 20 Temmuz'dan sonra tamamlanması bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu'nun ajandasıyla hareket ettiği belirtilen Özel'in PM üzerinde baskı kurup olağanüstü kurultay talep ederek, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirlediği kaydedildi. Yargıtay sürecinden lehlerine karar çıkmaması halinde Özel ve İmamoğlu'un ekibi topluca istifa ederek CHP'yi bölecek yeni partiye katılacağı bildirildi.
İMAMOĞLU YİNE "BÖLÜNME" DEDİ: YA KURULTAY YA YENİ PARTİ
Tüm bu tartışmalar sürerken Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden verdiği demeçle bir kez daha "Bölünme" dedi. Kılıçdaroğlu yönetimine "Ya kurultay yaparsanız ya da yeni parti için hazırız mesajı gönderdi.
İmamoğlu, "CHP'lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana, giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız. " şeklinde konuştu.
MANSUR FORMÜLÜNE "YAVAŞ" DEDİ
Ekrem İmamoğlu'nun gündemi son günlerde CHP çevrelerince dile getirilen "Mansur Yavaş'ın adaylığı" formülü de vardı. Hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu cephesinden Yavaş'ın adaylığına sıcak bakması Silivri'ye huzursuz etti.
İmamoğlu adaylık iddiasından vazgeçmediğini şu sözlerle dile getirdi:
Evet 2 milyon üyesi olan CHP'nin, partimin adayıyım. CHP delegesinin iradesinin oluşturduğu meşru parti yönetimimizin ve ön seçimlerimizde tarihi bir oyla beni seçen partililerimin adayıyım Cumhurbaşkanı adayıyım.
YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
İmamoğlu, 14-28 Mayıs 2023'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 6'lı masa süreçlerinde "baba-oğuluz" mesajları paylaştığı Kılıçdaroğlu'nu şu sıralar hakaretlerle hedef alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçlayarak "dahili bedhah" ve "figüran" ithamları yönelten İmamoğlu bu kez de "Dâhili bedhah kayyımı kâle almayın" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ve yönetimini için "Genel Merkez'e çöküp CHP'cilik oynuyorlar" dedi.
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