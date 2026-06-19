Bolu'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti: 1 tutuklama

Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir" denildi.

Tahliye işlemleri sonrası Özkul'un cenazesini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Göçüğün meydana geldiği maden ocağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA: FAALİYETLER OCAK AYINDA DURDURULDU

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İşçi Muhammed Özkul'un cenazesine ulaşmak için ekiplerin çalışması 26 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Mengen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, göçük altında kalan 49 yaşındaki Muhammed Özkul'a ulaşılması için AFAD, jandarma, JAK ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız sürüyor. Ekipler, ocak içerisinde güvenli ilerleme sağlamak ve mahsur kalan işçiye ulaşabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel