Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi | Tanju Özcan’a 263 yıl hapis talebi

Başkan yardımcıları ve belediye yöneticilerinin de ağır ceza aldığı iddianamede 41 mağdur bulunuyor.

Bolu Belediyesini sarsan rüşvet, irtikap skandalında beklenen hukuki adım atıldı. Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başını çektiği 19 sanıklı yolsuzluk ağının detaylarını barındıran iddianame mahkemece onaylandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan 178 sayfalık dosya, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesinden geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı dosyada 41 mağdur bulunuyor. 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 6 Temmuz tarihinde yapılacak.

TANJU'YA 263 YIL

İddianamede sanıkların karıştığı suçlar tek tek saptandı. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık", 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YARDIMCILARINA REKOR CEZA

Soruşturmanın diğer kilit isimleri hakkında ağır cezalar istendiği ortaya çıktı.

Başkan yardımcılarından Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapsi istendi.

BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuldu.

RÜŞVET ÇARKININ GEÇMİŞİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat tarihinde başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Süreç içerisinde Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can, Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal, Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine Beykoz, Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası mevcut dosyayla birleştirildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel