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CHP'nin korsan grubunda gözden kaçan detay: Ali Mahir Başarır "Hain Kemal" sloganlarına alkışla tempo tuttu

CHP'nin korsan grup toplantısında gözden kaçan bir detayı Takvim.com.tr yakaladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "hain" denilirken kafa sallayıp alkışla ritim tuttuğu ortaya çıktı. Başarır, geçtiğimiz hafta da Kılıçdaroğlu'na "Allah onun belasını versin!" diyerek beddua etmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu yönetimi "Hain" sloganı atanlar için "gereken işlemin yapılacağını" duyurdu. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek isimlerin liste başında Ali Mahir Başarır'ın yer alacağı değerlendiriliyor.

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CHP'nin korsan grubunda gözden kaçan detay: Ali Mahir Başarır "Hain Kemal" sloganlarına alkışla tempo tuttu
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  • CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi 'rüşvetçilerden, kire bulaşan belediye başkanlarından ve FETÖ ajanlarından' arındırmaya hazırlanıyor.
  • Meclis'te CHP Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na 'Hain Kemal' sloganları atıldı ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır alkışla ritim tuttu.
  • CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 'Hain' diyenler ve Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden milletvekilleri hakkında işlem yapmaya hazırlanıyor.
  • Ekrem İmamoğlu, Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Ümit Dikbayır ve Mahmut Tanal potansiyel ihraç listesinde yer alıyor.
  • Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Meclis'teki sloganlara tepki göstererek gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası "önce arınma sonra kurultay" planları yapılıyor.

MYK'da 19 kişilik A Takımı'nı belirleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açık açık "Partiyi rüşvetçilerden, kire bulaşan belediye başkanlarından, FETÖ ajanlarından ve dış odaklardan medet uman gafillerden arındıracağım" mesajı verdi. Hesap sormadan kurultay sandığını getirmeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'na "hain" denirken o alkışla ritim tuttu!


Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'i "üs" belirledi.

CHP'nin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu için ʺhainʺ sloganları atıldı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

CHP GRUBUNDA "HAİN KEMAL" SLOGANLARI

Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği "talimatım dışında hareket edilmeyecek" mesajına rağmen Özel, parti grubunu Meclis'te topladı. Toplantıda "Hain Kemal" sloganları atıldı.

Takvim.com.tr, o sloganları atıldığı salondan çok çarpıcı bir detay yakaladı.

Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'na ʺhainʺ denilirken kafa sallayıp alkışla ritim tuttu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na "hain" denilirken kafa sallayıp alkışla ritim tuttuğu ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay ekibinde yer alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "hain diyenin partiden ilişiği kesilir" diyerek kesin bir çizgi çekmiş, yeni disiplin süreçlerini işaret etmişti.

CHP'li Müslim Sarı hain diyenlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi

"HAİN" DİYENE İHRAÇ GELİYOR

Dünkü MYK sonrası Parti Sözcülüğüne atanan CHP'li Müslim Sarı hain diyenlerin mercek altına alındığını duyurdu.

Sarı, "Bugün Meclis'teki grup toplantısı esnasında CHP'nin hem TBMM'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik. Bu arkadaşların CHP'li olduğunu düşünmek istemiyorum. CHP'li arkadaşlarımızsa CHP'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TOPLANIYOR

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi önümüzdeki günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplaması bekleniyor. Mutlak Butlan kararı sonrası görev tevdi edilen önceki dönem YDK'sında ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ağırlıkta bulunuyor.

Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu beddua etmişti


LİSTE BAŞI ALİ MAHİR BAŞARIR

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek isimlerin liste başında Ali Mahir Başarır'ın yer alacağı değerlendiriliyor.

CHP'de skandal: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na beddua!


Başarır, geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu beddua etmiş, "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse... Bir daha diyorum: Allah onun belasını versin! Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" demişti.

Kılıçdaroğlu faturayı Silivriye kesti! TAKVİM potansiyel ihraç ve disiplin listesini açıklıyor | İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır en başta


CHP'deki potansiyel ihraç ve disiplin listesi şöyle:

Kılıçdaroğlu'na "Kukla ve dahili bedhah kayyım!" diyerek hakaret eden yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu.

CHP'nin korsan grubunda gözden kaçan detay: Ali Mahir Başarır "Hain Kemal" sloganlarına alkışla tempo tuttu-5

"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

Kılıçdaroğlu Adnan Bekerin militanları deyip talimat verdi: CHP Genel Merkezini savaş alanına çevirenlere suç duyurusu



"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" diyen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker. Nitekim Kılıçdaroğlu da Genel Merkez'deki olayları "Adnan Beker'in çetelerinin kışkırtığını" söylemişti.

Ümit Dikbayır ve Adnan Beker

"Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" diyen CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır.

Mahmut Tanal

Kılıçdaroğlu'na "işbirlikçi" diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal.

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