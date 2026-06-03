CHP'nin korsan grubunda gözden kaçan detay: Ali Mahir Başarır "Hain Kemal" sloganlarına alkışla tempo tuttu

Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu beddua etmişti





LİSTE BAŞI ALİ MAHİR BAŞARIR



Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek isimlerin liste başında Ali Mahir Başarır'ın yer alacağı değerlendiriliyor. CHP'de skandal: Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na beddua!

Başarır, geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu beddua etmiş, "Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse... Bir daha diyorum: Allah onun belasını versin! Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" demişti.

Kılıçdaroğlu faturayı Silivriye kesti! TAKVİM potansiyel ihraç ve disiplin listesini açıklıyor | İmamoğlu ve Ali Mahir Başarır en başta

CHP'deki potansiyel ihraç ve disiplin listesi şöyle:



Kılıçdaroğlu'na "Kukla ve dahili bedhah kayyım!" diyerek hakaret eden yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu.







"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.