Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kavgaya gönderme: Dün kahraman ilan ettiklerini bugün hain ilan ediyorlar | Enerji mesajı: Milli güvenlik meselesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerji güvenliğinin egemenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak olması vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni tertipledik. Enerji, madencilik, hidrokarbon alanlarında meseleleri ele aldık. Türkiye enerji alanında merkez olduğu çok açık görülüyor." dedi. CHP'deki kavgayı hatırlatan Erdoğan muhalefetin tek derdinin koltuk kavgası olduğunu belirterek, "Dün kahraman ilan ettiklerini bugün hain ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 6818 megavat güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık.
Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak olması vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni tertipledik. Enerji, madencilik, hidrokarbon alanlarında meseleleri ele aldık. Türkiye enerji alanında merkez olduğu çok açık görülüyor.
HÜRMÜZ UYARISI
28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Küresel petrolün yaklaşık 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. Petrol varil fiyatları iki katına çıktı. Bu fiyat artışı gübre, LNG gibi petrol ürünlerinde de karşılaştık.
Bazı ülkeler çeşitli kısıtlamaları devreye aldı. Okullar tatil edildi. Uçak seferlerinde ciddi iptaller oldu. Petrol istasyonlarında kuyruklar oluştu. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel alanda toparlanma beklenirken bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor.
ENERJİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR
Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil aynı zamanda egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç yükseliyor. Talebin artacağını çok iyi biliyoruz. Yapay zeka merkezli
Türkiye olarak bizim enerji talebimiz de yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıktı. Elektrik tüketimimiz önceki yıla göre yüzde 2,1 attı. Elektrik talebimiz 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında artacak. İthal kaynaklarımız yüzde 57 civarında. Enerjide her yıl 60-100 milyar dolar arasında ithalat faturamız var. Türkiye dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir.
EKONOMİMİZ ŞOKLARA RAĞMEN BÜYÜYOR
Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdü. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyüdü.
Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli ve yenilebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlığımızı sıfırlamaktır. Hali hazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5., dünyada 11. sıradayız. Türkiye ulusal enerji planı ile çok daha iyi yerlere geleceğiz.
2025 sonu ile 40 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 100 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef için 80 milyar dolar yatırım yapacağız. Yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. 5 bin megavat deniz üstü enerji alanı kurma niyetindeyiz.
2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38 bin 820 megavattı. Yenilebilir enerjinin payı bunun biraz üzerinde idi. Nisan sonunda 125 bin 410 megavata yükselirken yenilenebilir enerjinin payı yüzde 62'ye çıktı. Türkiye'nin 26 bin 770 megavatı bugün güneş enerjisinden geliyor. 2025 sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretimimiz 363 bin gigavat saate, yenilebilir enerjinin payı ise yüzde 43,3'e ulaştı. Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok üzerindedir. Ülkemizin 140 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeline, 53 bin megavat yüzer enerji potansiyeli, yıllık 180 milyar kilovat saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskelilerin engellemelerine rağmen bu potansiyeli değerlendireceğiz. 10 yıl önce 3-5 ağacın değiştirilmesini bahane ederek sokakları ateşe veren Gezici Vandallara müsaade etmediysek, bugünde enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanları müsaade etmeyeceğiz.
MUHALEFETİN GÜNDEMİ KOLTUK KAVGASI
2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 elektrik santrali hizmete girmiştir. Bu elektriği yenilebilir enerji yerine doğalgazdan karşılasaydık 3 milyon metreküp doğalgaz alacaktık. Karşılığında da 1 milyar dolar ödemiş olacaktık. Bu gelişmeler ana muhalefetin hiç gündeminde değil. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Aynı muameleyi eski cumhurbaşkanları adayına da yaptılar.
O sırasını savdı şimdi yerini başkasına bıraktı. Ana muhalefetin bu ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtası olacak. Siyaseti kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine yarın yenileri eklenecek. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız tüm bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Çirkin ithamlara rağmen serin kanlı tavrımızı koruyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış misali hırçınlaşan karikatür tipleri muhatap almıyoruz.
Siyaset kurumunun itibarına kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye faydası yok. İktidar ve muhalefet milletimize karşı sorumluyuz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleyi çözemeyenlere bırakmasın diyorum. Birazdan açılışını yapacağımız yatırımları hayıtlara vesile olmasını diliyorum."
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