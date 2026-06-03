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Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi! Davası 6 Temmuz’da başlıyor

Tanju Özcan için 263 yıl hapis istemi! Davası 6 Temmuz’da başlıyor

Bolu Belediyesinde patlak veren rüşvet ve irtikap skandalında adli süreç hız kazandı; görevden uzaklaştırılan CHP’li eski başkan Tanju Özcan’ın aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının müşteki olduğu, 41 vatandaşın ise mağdur sıfatıyla yer aldığı dev dosyada "nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlamalarıyla 263 yıla kadar hapsi istenen Özcan ve kurduğu çarkın yargılanacağı ilk duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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