Yerli güç sahada! SAR 127 MT Altay Tankı’nda göreve başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen SAR 127 MT ağır makineli tüfek, Türkiye'nin stratejik zırhlı birlik projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nda görev almaya başladı. Altay tanklarının SAR 127 MT ile aktif görev yapması, Türk mühendisliğinin ve yerli savunma sanayisinin sahadaki gücünü ortaya koyuyor. Bu gelişme Fransız ve Alman medyasında geniş yer buldu.

