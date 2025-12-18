Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Koko Mehmet'in partiler karşılığında çalışanlarına program verdiği ortaya çıktı

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bir kadın, "tanık" sıfatıyla itirafçı oldu. Kadın, Ersoy'un Ahmet Göçmez'in de arasında olduğu bir grupla Etiler'de geçtiğimiz hafta narkotik ekiplerince baskın düzenlenen Kütüphane isimli mekana gittiklerini ve burada tuvalette kokain içildiğini anlattı.



'ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞAN KIZ'

Ersoy'a Habertürk'te çalışması için ulaşan bir spikerin telefon numarasının arkadaşı Göçmez'in cep telefonuna "ünlü olmaya çalışan kız" şeklinde kaydedildiğini söyledi. Evdeki uyuşturucu partilerine katılan bir başka kadın spiker Meltem A.'nın bu buluşmalardan 9 gün sonra Habertürk ve Show TV'de çifte program kaptığı ortaya çıktı.



ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci de çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan cezaevine gönderildi.

Haber: Atakan Irmak