Sanatçı Güllü'nün ölümünde şok iddialar! Eski patronu oğlu ve kızını suçlamaya devam ediyor

Yalova Çınarcık'ta yaşayan şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra Güllü'nün öldürüldüğü iddiasını atan eski patronu Ferdi Aydın'dan yine gündem oluşturacak açıklamalar geldi. Aydın, "Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü.

'SULTAN DA TUTUKLANMALI'

Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış. Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7-8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli" dedi. Ferdi Aydın, birkaç gün önce de Tuğberk Yağız Gülter ile ilgili olarak; "Tuğberk, ayılıp bayılmaya başlamış Sultan itirafta bulundu diye... Çok yakınlarından duydum. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Güllü ablanın katilleri kimse, bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.



'SEVGİLİSİ İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR'

Soruşturmada ifade veren Tuğberk Yağız Gülter, "Annem, Kervan'dan (ablasının evli sevgilisi) nefret ederdi. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" dedi.



EVİ DIŞINDA MAL VARLIĞI YOK

Güllü'nün mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı. Sanatçının Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu ortaya çıktı.