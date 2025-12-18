Mezar başında rakı skandalı! CHP'li Özgür Özel’e tepki yağıyor

CHP lideri Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içmesi Türkiye'nin gündemi oldu. Mezar başında içki içme ritüeli, başta pagan inançlarında olmak üzere Antik Yunan, antik Roma ve Şintoistler'de görülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN