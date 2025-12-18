Başkan Erdoğan’dan Hind Rajab ailesine duygulandıran kabul!

"Hind Receb'in Sesi" filmi katil İsrail ordusunun, Gazze'de 5 akrabası ile birlikte katledilen 5 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini anlatıyor. Bu özel film Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı. Başkan Tayyip Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi. Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü.

İZLEYENLER AĞLADI

Rajab ve ailesinin aracı, katil İsrail güçleri tarafından 29 Ocak 2024'te Gazze'de vurulmuştu. 5 akrabası öldürülen Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni" diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak kurtarılamamıştı. Tunuslu yönetmen Ben Hania'nın yazıp yönettiği "Hind Receb'in Sesi" filmi herkesi ağlattı.



