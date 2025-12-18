PODCAST CANLI YAYIN

17 ilde operasyon: Litrelerce sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

Jandarma tarafından son 2 haftada 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki ile 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. Yasa dışı 6 imalathane deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
17 ilde operasyon: Litrelerce sahte ve kaçak alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

17 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" operasyon

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

66 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Operasyonlarımızda, 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı."

81 İLDE ARALIKSIZ OPERASYON

Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle vatandaşların sağlığına zarar verilmesini engellediklerini vurgulayarak, sahte alkol üretimine yönelik operasyonları 81 ilde aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini isteyen Yerlikaya, çalışmalarda görev alan personeli tebrik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada?
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi
Emekliye yeni maaş rehberi: Kök zam ve katsayı hesabı nasıl yapılacak? A’dan Z’ye formüller
Türk Telekom
Erbain soğukları ile dondurucu kışa hazır olun! 3 günlük süre verildi: Eksileri göreceğiz
Gazze’nin vicdanı Beştepe’de yankılandı! Hind Rajab’ın çığlığı beyaz perdeye taşındı
Evde hesap değişti! 1 milyon TL’lik kredide 214 bin TL cepte kalacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Flavius Fatma Hatunu Mabed şövalyelerinden kurtardı
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı