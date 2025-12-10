PODCAST CANLI YAYIN
Evde temizlik yaparken fenalaşan genç kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını, evde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinin etkisi ile fenalaşarak hayatını kaybetti.

TEMİZLİK SIRASINDA FENALAŞTI
Trabzon'da Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evde temizlik yaparken kullandığı kimyasal maddeleri karıştırınca ortaya çıkan gazdan etkilenerek fenalaştı.

EŞİ BAYGIN HALDE BULDU
Durumu eşine telefonla bildiren Ümran Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu. Hakan Katırcı, eşine kalp masajı yaparak müdahale etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ
Ümran Katırcı'nın cenazesi, Fatih Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

