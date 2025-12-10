Fatih'te doğal gaz kaçağı şüphesi okulda paniğe neden oldu

OKULDA BUHAR VE SES PANİĞİ: ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Saat 13.00 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'ndeki ilkokulda, kazan dairesinden çıkan yoğun buhar ve ses nedeniyle doğal gaz kaçağı şüphesi oluştu. Okul hızla tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenciler velilerine teslim edildi.

İTFAİYE VE EKİPLERDEN İNCELEME

İtfaiye, olay yerinde yangın bulunmadığını belirledi. Doğalgaz ve belediye ekipleri de herhangi bir gaz kaçağı olmadığını tespit etti. Buhar ve sesin, basınç yükseldiğinde devreye giren emniyet ventilinin çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

VELİLERİN ENDİŞESİ

Okula gelen veliler büyük panik yaşadı. Bir veli, "Çocuklarımızı buraya teslim ediyoruz, çok korktuk. Gereken yapılsın" diyerek tepkisini dile getirdi.

UZMAN AÇIKLAMASI: "NORMAL BİR EMNİYET MEKANİZMASI"

Fatih Belediyesi Fen İşleri'nden Makine Mühendisi Musa Otluoğlu, olayın kazan sistemlerinde görülebilen normal bir güvenlik boşaltması olduğunu belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli yönlendirmeleri yaptık" dedi.