Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'e "manipülasyon" tepkisi: "Kendi belgeleriyle kendilerini yalanladılar"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , kırmızı et üretiminden Et ve Süt Kurumu 'na (ESK) yönelik iddialara, piyasalardaki fiyat hareketlerinden muhalefetin eleştirilerine kadar uzanan başlıklarda kapsamlı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kırmızı ette yüzde 90–93 oranında kendi kendine yeter durumda olduğunu belirten Yumaklı, ESK Genel Müdürü hakkında ortaya atılan iddiaların muhalefetin "kendi belgeleriyle çürütüldüğünü" söyledi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüzle ilgili hem kendisi, hem ESK, hem de biz açıklamalarımızı yaptık, anlattık. Buna rağmen bu konuda manipülasyon yapmayı sürdürüyorlar. Önce 'Genel müdür oldu, şirket kurdu, Türkiye'ye et satıyor' diye bir iddia ortaya attılar. Bu yalan tutmayınca bu kez 'Şirket genel müdür olmadan kurulmuş ama et satışı genel müdür olunca devam etmiş' dediler. Biz bu iddiaların belgesini isteyince 2017 tarihli bir evrak gösterdiler. Oysa o tarihte genel müdürün ne ESK'da ne Bakanlığımızda, ne de kamuda herhangi bir görevi vardı. Ellerine verilen kâğıtlarla algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ama iftiraları kendi yayınladıkları belgeyle yalanlanmış oldu.

Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı (Foto: AA)

"ET FİYATLARINDA GERİYE DÖNÜŞ OLDU"

Bu iftiraların ardından, burada oluşan spekülasyondan birileri faydalanmak istedi ve herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen karkas et fiyatında artış oldu. Nedenini sorgulamaları gereken asıl konu bu. Hamdolsun o ateşi hızlıca söndürdük, tüketiciye bu yansımadı, şimdi yeniden karkas et fiyatlarında geriye dönüş oldu.

Bazıları da et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor: 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer. CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor. Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim

Kırmızı ette 2024 itibarıyla yeni bir sisteme geçtik. 2024 başından itibaren artık yurt dışından tedarik işini sadece ESK yapıyor. Bu durum bazı çevreleri rahatsız etti. Eskiden bu iş sadece belirli bir kesimin tekelindeydi. Sonuç? ESK bugün Türkiye'de en fazla vergi veren ilk 20 kurumdan biri. Bu politikanın arkasında kararlılıkla duruyoruz.