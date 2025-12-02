BUSKİ duyurdu: Bursa'nın o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi!
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ, Nilüfer ilçesindeki yapılacak çalışmalar sebebiyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesinin tamamında 3 Aralık 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."