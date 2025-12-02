BUSKİ duyurdu: Bursa'nın o ilçesinde 9 saatlik su kesintisi!

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 18:31

BUSKİ, Nilüfer ilçesindeki yapılacak çalışmalar sebebiyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesinin tamamında 3 Aralık 2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

