PODCAST CANLI YAYIN

ASKİ duyurdu: 9 ilçede 30 saati aşacak! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da su şebeke hatlarında meydana gelen teknik arızalar ile depo seviyelerindeki düşüşler, kent genelinde su kesintilerine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede etkili olan kesintilerin bazı bölgelerde 30 saati aşabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ASKİ duyurdu: 9 ilçede 30 saati aşacak! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelindeki içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu.

(AA)(AA)

KESİNTİLER 30 SAATİ AŞACAK

Kurumun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahalleleri kesintilerden etkilenecek. Bazı bölgelerde sürenin 30 saati aşacağı bildiriliyor.

(AA)(AA)

Ankara'da hangi mahalleler etkilenecek?

Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi nedeniyle özellikle üst kotlarda su kesintisi yaşanıyor. Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Kızılırmak ve Mustafa Kemal mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede su hizmeti sağlanamıyor.

(AA)(AA)

ASKİ, şebeke basıncının normale dönmesiyle suyun üst katlara ancak 3 Aralık öğle saatlerinde ulaşabileceğini açıkladı.

(AA)(AA)

Merkez ilçelerdeki durumun yanı sıra çevrede de kesintiler devam ediyor:

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir'in de dahil olduğu 30'dan fazla mahallede hat arızaları nedeniyle su verilemiyor.

(AA)(AA)

Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hattı üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerinde gün boyunca su kesintisi uygulanacak.

(AA)(AA)

Keçiören, Etimesgut ve Yenimahalle: Bu ilçelerde de şebeke hatlarındaki arızalar nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler sürüyor.

Kesintilerin tamamen giderilme süresi, arızaların büyüklüğüne ve bölgesel koşullara bağlı olarak farklılık gösteriyor.

İstanbul elektrik kesintisi 2 Aralık: 8 SAAT YOK! Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu...İstanbul elektrik kesintisi 2 Aralık: 8 SAAT YOK! Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu...
İstanbul elektrik kesintisi 2 Aralık: 8 SAAT YOK! Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
İdefix
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...