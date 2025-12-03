ASKİ duyurdu: 9 ilçede 30 saati aşacak! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ ), kent genelindeki içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahalleleri kesintilerden etkilenecek. Bazı bölgelerde sürenin 30 saati aşacağı bildiriliyor.

(AA)

Ankara'da hangi mahalleler etkilenecek?

Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi nedeniyle özellikle üst kotlarda su kesintisi yaşanıyor. Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Kızılırmak ve Mustafa Kemal mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede su hizmeti sağlanamıyor.