ASKİ duyurdu: 9 ilçede 30 saati aşacak! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara’da su şebeke hatlarında meydana gelen teknik arızalar ile depo seviyelerindeki düşüşler, kent genelinde su kesintilerine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede etkili olan kesintilerin bazı bölgelerde 30 saati aşabileceğini duyurdu.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelindeki içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ve yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu.
KESİNTİLER 30 SAATİ AŞACAK
Kurumun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahalleleri kesintilerden etkilenecek. Bazı bölgelerde sürenin 30 saati aşacağı bildiriliyor.
Ankara'da hangi mahalleler etkilenecek?
Çankaya ve Mamak'ta depolardaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi nedeniyle özellikle üst kotlarda su kesintisi yaşanıyor. Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Kızılırmak ve Mustafa Kemal mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede su hizmeti sağlanamıyor.
ASKİ, şebeke basıncının normale dönmesiyle suyun üst katlara ancak 3 Aralık öğle saatlerinde ulaşabileceğini açıkladı.
Merkez ilçelerdeki durumun yanı sıra çevrede de kesintiler devam ediyor:
Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir'in de dahil olduğu 30'dan fazla mahallede hat arızaları nedeniyle su verilemiyor.
Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hattı üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerinde gün boyunca su kesintisi uygulanacak.
Keçiören, Etimesgut ve Yenimahalle: Bu ilçelerde de şebeke hatlarındaki arızalar nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler sürüyor.
Kesintilerin tamamen giderilme süresi, arızaların büyüklüğüne ve bölgesel koşullara bağlı olarak farklılık gösteriyor.