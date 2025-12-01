İlk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun 4 günlük seyahati sona erdi. Papa, İstanbul ziyaretinin son gününde Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırının ardından ölen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası İtalyan şef Andrea Minguzzi'yi kabul etti. Görüşme günün erken saatlerinde Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi'nde gerçekleşti. Açıklama yapan Andrea Minguzzi, "Ahmet bunu da yaptı, Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Kendilerinden oğlumuz Mattia Ahmet'i ve ailemizi kutsamasını istedim" dedi.

ERMENİ PATRİKHANESİ'NDE AYİNE KATILDI

Görüşme sonrasında Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi olan Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Papa 14. Leo ayinin ardından Fener Rum Patrikhanesi'ne hareket etti.

SON DURAĞI FENER RUM PATRİKHANESİ OLDU

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine katılan Papa 14. Leo ayin sırasındaki konuşmasında Türkiye seyahatinin bu anma programıyla sona erdiğini belirtti. Geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını belirten Papa 14. Leo, bazı engeller olsa da birlik vurgusu yaparak çabalamaya devam etmeleri gerektiğine değindi.



PAPA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Mattia Ahmet'in babası Andrea Minguzzi, "İki hafta önce ben mektup yazmıştım. O, bugün bizi kabul etti. Bizim, barış ve kardeşlik misyonumuz için kendisinden destek istedim. Oda dua ediyor. bizim için en güzel şey bu olabilir. Ondan başka bir şey istemedim" diye konuştu.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki 'İlahi ayin' in ardından Hristiyan mezheplerinin ortak kutsama törenine katıldı. Papa, Patrik Bartholomeos ile Patrikhane'de öğle yemeği yedi ardından patrikhaneden ayrıldı. Papa, Atatürk Havalimanı'nda yapılan uğurlama töreninin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.



ERDOĞAN BARIŞTA ÖNEMLI ROL OYNAYABİLİR



Lübnan'a giden Papa 14. Leo, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Filistin ve Ukrayna'da barış için Başkan Erdoğan'ı işaret eden Papa, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekliyoruz. Erdoğan da bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için yollar bulunmasına da yardımcı olabilir" dedi.