Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun 4 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması (Ekran görüntüsü)

Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli 12 şahsın yakalandığını ve ülkemize getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

GÜRCİSTAN'DA 7 İSİM

'5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanarak Yarar Sağlama, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. isimli şahıs,

'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. isimli şahıs,

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs,

'Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs,

'Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. isimli şahıs,

'Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs,

'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs,

ALMANYA'DA 3 İSİM

'Uyuşturucu Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs,

'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs,

'Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Y. isimli şahıs,

AVUSTURYA

'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.S. isimli şahıs,

FRANSA

'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Fransa'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan paylaşımında emeği geçenleri tebrik etti. "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.