Ankara’da pitbull dehşeti: İki küçük kardeş kanlar içinde kaldı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 22:39

Ankara 'nın Etimesgut ilçesinde pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğu, apartman komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Baba Adem Öztürk, saldırı anının büyük bir korku ve şok yarattığını belirterek, "Köpek asansör kapısı açılır açılmaz doğrudan çocuklarıma saldırmış. Kızımın göğsüne, oğlumun ise yüzüne… Ben gördüğümde nefesim kesiliyor, artık dayanmakta zorlanıyorum" dedi.

"BUNLAR CEZA ALMAZSA BEN O ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAKAMAYACAĞIM"

Apartman sakinlerinin daha önce de köpek nedeniyle defalarca şikayette bulunduğunu anlatan Öztürk, yetkililere çağrıda bulundu:

"Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikâyet etti ama sonuç alınamadı. Artık ceza almalarını istiyorum. Yoksa 1,5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Lütfen sesimi duyun. Hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an yüzü açık ve ben bakamıyorum bile."

Saldırının büyük bir pitbull cinsi köpek tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Öztürk, köpeğin sahibinin cezalandırılmasını talep etti.