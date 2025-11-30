Ankara’da pitbull dehşeti: İki küçük kardeş kanlar içinde kaldı
Ankara Etimesgut’ta apartman komşusunun pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocukların hayati tehlikesi bulunmazken, baba Adem Öztürk köpeğin daha önce de şikâyet edildiğini belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğu, apartman komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Olay, ikindi saatlerinde aile üyelerinin alışverişten dönerek asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkması sırasında meydana geldi. Anne Belkız Öztürk asansörün kapısının açılmasıyla karşı komşusuna ait pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, 5 yaşındaki Doğa Öztürk'e göğüs bölgesinden, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk'e ise yüzünden saldırdı.
Yaralanan iki çocuk ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
"BUNLAR CEZA ALMAZSA BEN O ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAKAMAYACAĞIM"
Baba Adem Öztürk, saldırı anının büyük bir korku ve şok yarattığını belirterek, "Köpek asansör kapısı açılır açılmaz doğrudan çocuklarıma saldırmış. Kızımın göğsüne, oğlumun ise yüzüne… Ben gördüğümde nefesim kesiliyor, artık dayanmakta zorlanıyorum" dedi.
Apartman sakinlerinin daha önce de köpek nedeniyle defalarca şikayette bulunduğunu anlatan Öztürk, yetkililere çağrıda bulundu:
"Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikâyet etti ama sonuç alınamadı. Artık ceza almalarını istiyorum. Yoksa 1,5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Lütfen sesimi duyun. Hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an yüzü açık ve ben bakamıyorum bile."
Saldırının büyük bir pitbull cinsi köpek tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Öztürk, köpeğin sahibinin cezalandırılmasını talep etti.