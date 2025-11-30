Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa'nın Türkiye'ye gelişine ilişkin değerlendirmeler: Ziyaret neden önemli?
Papa'nın Türkiye’ye yaptığı ziyaret konuşulurken, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber yayınında hem geçmişte Vatikan’a gerçekleştirdiği temasları hem de Papalık makamının işleyişine dair değerlendirmelerini paylaştı. Erbaş, Hristiyanlık tarihinde Türkiye’nin ve özellikle İznik’in taşıdığı özel değeri hatırlatarak, yeni Papa’nın bu ziyaretiyle sembolik bir adım attığını söyledi. Erbaş yeni Papa'ya da Gazze konusunda net bir çağrı yaptı.
Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yaptığı ilk yurt dışı ziyareti gündemdeki yerini korurken, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, hem Vatikan temaslarını anlattı hem de yeni Papa'ya Gazze konusunda net bir çağrı yaptı.
"VATİKAN ZİYARETİMİZİN TEK AMACI GAZZE'DEKİ VAHŞETİ ANLATMAKTI"
Erbaş, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden önceki Papa ile yapılan görüşmenin temel amacının Gazze'de süren insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu hatırlattı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu Papaya ilettiğini söyleyen Erbaş, mektupta hem Filistin'de hem de Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması çağrısının yer aldığını belirtti.
"Orada bebekler öldürülüyor. Camiler kadar kiliseler de yıkılıyor. İnancına bakılmadan insanların üzerine bombalar yağdırılıyor" diyen Erbaş, tüm Hristiyan dünyasının bu zulme karşı insani sorumluluk taşıdığını vurguladı.
"PAPA FRANSUVA ÖLMEMİŞ OLSAYDI BU ZİYARETİ O YAPACAKTI"
Eski Diyanet İşleri Başkanı, Vatikan'ın 325 yılında yapılan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye özel önem atfettiğini söyledi.
Erbaş, "Bu yıl 1700. yıl dönümü. Hristiyan dünyası açısından çok kritik bir tarih. Eğer Papa Fransuva sağlık sorunları ve vefat süreci yaşamamış olsaydı, bugünkü Türkiye ziyaretini o gerçekleştirecekti" ifadelerini kullandı.
"YENİ PAPA DA GAZZE'Yİ GÖRMEZDEN GELMEMELİ"
Ali Erbaş, açıklamalarının devamında yeni Papa 14. Leo'ya açık bir çağrı yaparak şunları söyledi:
"Gazze'de yaşananlar sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Nerede bir soykırım varsa, orada ölenin kim olduğuna bakılmaz. Yeni Papa'nın bu zulme sessiz kalmaması gerekir. Filistinlilerin sesi olmak hem insani hem ahlaki bir görevdir."
Erbaş, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerine de çağrıda bulunarak, İsrail'in işgalinin durdurulması ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini belirtti.
"ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"
Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa'ya gönderdiği mektupta İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesi ve başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulmasının vurgulandığını hatırlattı.
"Dünyadaki tüm kiliseler, tüm inanç grupları ve tüm devletler buna destek vermeli" diyen Erbaş, uluslararası toplumun ortak tavır almadan bölgedeki dramın sona ermeyeceğini ifade etti.