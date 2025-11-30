Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa'nın Türkiye'ye gelişine ilişkin değerlendirmeler: Ziyaret neden önemli?

Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yaptığı ilk yurt dışı ziyareti gündemdeki yerini korurken, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, hem Vatikan temaslarını anlattı hem de yeni Papa'ya Gazze konusunda net bir çağrı yaptı.

"VATİKAN ZİYARETİMİZİN TEK AMACI GAZZE'DEKİ VAHŞETİ ANLATMAKTI"

Erbaş, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden önceki Papa ile yapılan görüşmenin temel amacının Gazze'de süren insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu hatırlattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu Papaya ilettiğini söyleyen Erbaş, mektupta hem Filistin'de hem de Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması çağrısının yer aldığını belirtti.

"Orada bebekler öldürülüyor. Camiler kadar kiliseler de yıkılıyor. İnancına bakılmadan insanların üzerine bombalar yağdırılıyor" diyen Erbaş, tüm Hristiyan dünyasının bu zulme karşı insani sorumluluk taşıdığını vurguladı.