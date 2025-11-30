PODCAST CANLI YAYIN

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa'nın Türkiye'ye gelişine ilişkin değerlendirmeler: Ziyaret neden önemli?

Papa'nın Türkiye’ye yaptığı ziyaret konuşulurken, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber yayınında hem geçmişte Vatikan’a gerçekleştirdiği temasları hem de Papalık makamının işleyişine dair değerlendirmelerini paylaştı. Erbaş, Hristiyanlık tarihinde Türkiye’nin ve özellikle İznik’in taşıdığı özel değeri hatırlatarak, yeni Papa’nın bu ziyaretiyle sembolik bir adım attığını söyledi. Erbaş yeni Papa'ya da Gazze konusunda net bir çağrı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Papa'nın Türkiye'ye gelişine ilişkin değerlendirmeler: Ziyaret neden önemli?

Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yaptığı ilk yurt dışı ziyareti gündemdeki yerini korurken, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, hem Vatikan temaslarını anlattı hem de yeni Papa'ya Gazze konusunda net bir çağrı yaptı.

Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçeklerPapa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler

"VATİKAN ZİYARETİMİZİN TEK AMACI GAZZE'DEKİ VAHŞETİ ANLATMAKTI"

Erbaş, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden önceki Papa ile yapılan görüşmenin temel amacının Gazze'de süren insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu hatırlattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu Papaya ilettiğini söyleyen Erbaş, mektupta hem Filistin'de hem de Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması çağrısının yer aldığını belirtti.

Başkan Erdoğandan Papa Fransuvaya Filistin mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeliBaşkan Erdoğandan Papa Fransuvaya Filistin mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeli
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya "Filistin" mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeli

"Orada bebekler öldürülüyor. Camiler kadar kiliseler de yıkılıyor. İnancına bakılmadan insanların üzerine bombalar yağdırılıyor" diyen Erbaş, tüm Hristiyan dünyasının bu zulme karşı insani sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Nisan 2024'te Papa Franciscus ile görüşmüş ve Başkan Erdoğan'ın mektubunu iletmişti (Fotoğraf: AA)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Nisan 2024'te Papa Franciscus ile görüşmüş ve Başkan Erdoğan'ın mektubunu iletmişti (Fotoğraf: AA)

"PAPA FRANSUVA ÖLMEMİŞ OLSAYDI BU ZİYARETİ O YAPACAKTI"

Eski Diyanet İşleri Başkanı, Vatikan'ın 325 yılında yapılan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Türkiye'ye özel önem atfettiğini söyledi.

Erbaş, "Bu yıl 1700. yıl dönümü. Hristiyan dünyası açısından çok kritik bir tarih. Eğer Papa Fransuva sağlık sorunları ve vefat süreci yaşamamış olsaydı, bugünkü Türkiye ziyaretini o gerçekleştirecekti" ifadelerini kullandı.

Papa 14. LeoPapa 14. Leo

"YENİ PAPA DA GAZZE'Yİ GÖRMEZDEN GELMEMELİ"

Ali Erbaş, açıklamalarının devamında yeni Papa 14. Leo'ya açık bir çağrı yaparak şunları söyledi:

"Gazze'de yaşananlar sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Nerede bir soykırım varsa, orada ölenin kim olduğuna bakılmaz. Yeni Papa'nın bu zulme sessiz kalmaması gerekir. Filistinlilerin sesi olmak hem insani hem ahlaki bir görevdir."

Erbaş, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerine de çağrıda bulunarak, İsrail'in işgalinin durdurulması ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan ve Papa 14. LeoBaşkan Erdoğan ve Papa 14. Leo

"ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa'ya gönderdiği mektupta İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesi ve başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulmasının vurgulandığını hatırlattı.

"Dünyadaki tüm kiliseler, tüm inanç grupları ve tüm devletler buna destek vermeli" diyen Erbaş, uluslararası toplumun ortak tavır almadan bölgedeki dramın sona ermeyeceğini ifade etti.

325ten 2025e... Papanın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! Konsile asıl katılanlar Doğudaki kiliselerdi325ten 2025e... Papanın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! Konsile asıl katılanlar Doğudaki kiliselerdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor