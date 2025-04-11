PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu’nun adı Türkiye’nin ilk FETÖ okulundan çıktı: TAKVİM belgeleri açıklıyor!

Ekrem İmamoğlu’nun adı FETÖ okuluna karıştı. Babası Hasan İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı İMAŞ, 1997’de Gülbahar Hatun Koleji’ni açtı. 2005’TE Fen Lisesi, 2013’te Meslek Lisesi kervana katıldı. Bu okullar, FETÖ’cülere çalıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da faaliyetleri sonlandırıldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Ekrem İmamoğlu’nun adı Türkiye’nin ilk FETÖ okulundan çıktı: TAKVİM belgeleri açıklıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekrem İmamoğlu'nun adı Türkiye'nin ilk FETÖ okulundan çıktı. Baba Hasan İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İMAŞ, 1997'de Gülbahar Hatun Koleji'ni açtı. Bu okul, darbecilere çalıştı. Resmi evraklarda Gülbahar Hatun Koleji'nin kurucusu olarak imzası bulunan Zekeriya Zengin'in o
dönem Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işlemleri bizzat yürüttüğü anlaşıldı. Resmi evraklarda ve ifade tutanaklarında "Gülbahar Hatun Koleji, FETÖ'nün Trabzon'daki okulu" olarak kayıtlara geçti. Okulun, darbe girişimi sonrası polis tarafından arandığı ve kapatıldığı belirlendi.

FETÖ'YE "İMAŞ" ÇALIŞMASI
TAKVİM.COM.TR, İmamoğlu Eğitim AŞ'yi (İMAŞ) araştırdı. FETÖ okulu Gülbahar Hatun Koleji'ne ulaştı. Gazeteci Ahmet Zeren, Türkiye'nin konuşacağı bilgi ve belgeleri yayınladı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve akrabalarının, 1990'da İMAŞ şirketini kurup okul açtıkları anlaşıldı. Kurucu müdür Zekeriya Zengin, kilit isim olarak öne çıktı.

1997'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ'de 2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi eğitime başladı. 2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okulun 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdiği anlaşıldı. 2009'de yüzde 45 hisse oranı ile İMAŞ'a Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) ortak olduğu saptandı. Okul, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatıldı.

BAKAN TEKİN GÜNDEME GETİRDİ
Darbecilerle olan ortaklığı ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin anlattı. "1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından. 15 Temmuz'da kapattığımız okullardan bir tanesi" ifadesini kullandı.

DELEGELERE YAKIN TAKİP
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki "Şaibeli kurultayı" ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 65 delegeyi şüpheli olarak tespit etti. Bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları olan 552 kişinin tapu kayıtları ve SGK girişlerini istedi. Cevap gelmeyince iki kuruma 2. kez yazı gönderdi.

FETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Türkiyedeki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyorFETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Türkiyedeki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
FETÖ'ye "İMAŞ" çalışması! İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye'deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM "Gülbahar" belgelerini açıklıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kurultayında şaibe soruşturması! Takvim o belgeye ulaşmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı! 552 kişi incelemede
Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak?
Sustalı Ceylan
Başkan Erdoğan Subianto ile ortak basın toplantısında açıkladı: Endonezya ile ticaret hedefi 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Dünden daha umutluyuz
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye’deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Türk Telekom
CHP’li Mahmut Tanal’dan sert tweet gafı! ChatGPT’ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
Yatay geçişte durumum yok diyen İmamoğlu’nun o dönem İMAŞ’tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı
Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında karar verildi! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı
Bakan Fidan en kısa sürede demişti! Amerikan basını yazdı: Donald Trump’tan Türkiye ziyareti! Tarih verildi
Şenpiliç’ten ölümcül bakteri çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden toplatıyor! Tüketenler ne yapmalı, Listeria bakterisi nedir?
Başkan Erdoğan’dan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Gökbey ile özel karşılama
Galatasaray istemedi Fenebahçe transferde bombayı patlatıyor!
CANLI | Piyasalarda ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi? ABD Çin’e vergileri yüzde 145’e yükseltti
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!