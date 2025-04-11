Ekrem İmamoğlu’nun adı Türkiye’nin ilk FETÖ okulundan çıktı: TAKVİM belgeleri açıklıyor!

Ekrem İmamoğlu'nun adı Türkiye'nin ilk FETÖ okulundan çıktı. Baba Hasan İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İMAŞ, 1997'de Gülbahar Hatun Koleji'ni açtı. Bu okul, darbecilere çalıştı. Resmi evraklarda Gülbahar Hatun Koleji'nin kurucusu olarak imzası bulunan Zekeriya Zengin'in o

dönem Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki işlemleri bizzat yürüttüğü anlaşıldı. Resmi evraklarda ve ifade tutanaklarında "Gülbahar Hatun Koleji, FETÖ'nün Trabzon'daki okulu" olarak kayıtlara geçti. Okulun, darbe girişimi sonrası polis tarafından arandığı ve kapatıldığı belirlendi.



FETÖ'YE "İMAŞ" ÇALIŞMASI

TAKVİM.COM.TR, İmamoğlu Eğitim AŞ'yi (İMAŞ) araştırdı. FETÖ okulu Gülbahar Hatun Koleji'ne ulaştı. Gazeteci Ahmet Zeren, Türkiye'nin konuşacağı bilgi ve belgeleri yayınladı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve akrabalarının, 1990'da İMAŞ şirketini kurup okul açtıkları anlaşıldı. Kurucu müdür Zekeriya Zengin, kilit isim olarak öne çıktı.



1997'de bünyesine Gülbahar Hatun İlköğretim Okulu'nu ekleyen İmamoğlu Eğitim AŞ'de 2005'te Özel Gülbahar Hatun Fen Lisesi eğitime başladı. 2013'e kadar ilerleyen süreçte her şey normalmiş gibi gözükse de bahsedilen okulun 1997'den 2016'ya kadar FETÖ bünyesinde eğitim verdiği anlaşıldı. 2009'de yüzde 45 hisse oranı ile İMAŞ'a Türkiye Milli Kültür Vakfı'nın (TMKV) ortak olduğu saptandı. Okul, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatıldı.



BAKAN TEKİN GÜNDEME GETİRDİ

Darbecilerle olan ortaklığı ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin anlattı. "1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na Özel Gülbahar Hatun Kolejleri'nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullarından. 15 Temmuz'da kapattığımız okullardan bir tanesi" ifadesini kullandı.



DELEGELERE YAKIN TAKİP

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki "Şaibeli kurultayı" ile ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 65 delegeyi şüpheli olarak tespit etti. Bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları olan 552 kişinin tapu kayıtları ve SGK girişlerini istedi. Cevap gelmeyince iki kuruma 2. kez yazı gönderdi.

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