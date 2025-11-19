CHP'nin bir iddiası daha çürüdü! Yerlikaya'dan "en çok muhalif belediyeler soruşturuluyor" iddiasına rakamlarla yanıt!

Operasyonlarda çok sayıda CHP 'li belediye başkanı ve bürokrat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye siyasetinin en sıcak başlığı İBB'deki yolsuzluk iddiaları, yürütülen soruşturmalarla birlikte yeni bir boyut kazandı.

Muhalefetten ʺsadece muhalif belediyeler soruşturuluyorʺ argümanı gelmişti (Fotoğraf: AA)

YERLİKAYA MUHALEFETİN İDDİALARINI RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ

3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlanan soruşturmaya ilişkin muhalefetten yükselen en büyük eleştiri ise soruşturmaların sadece muhalif partilere yönelik yapıldığı, iktidar partisinin belediyelerine göz yumulduğu yönündeydi.

Yerlikaya, bu konuya da değinerek muhalefetin iddialarının ne kadar yanlış olduğunu verdiği rakamlarla ispatladı.