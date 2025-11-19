CHP'nin bir iddiası daha çürüdü! Yerlikaya'dan "en çok muhalif belediyeler soruşturuluyor" iddiasına rakamlarla yanıt!

Türkiye siyasetinin en sıcak başlığı İBB'deki yolsuzluk iddiaları, yürütülen soruşturmalarla birlikte yeni bir boyut kazandı.
Operasyonlarda çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve bürokrat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YERLİKAYA MUHALEFETİN İDDİALARINI RAKAMLARLA ÇÜRÜTTÜ
3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlanan soruşturmaya ilişkin muhalefetten yükselen en büyük eleştiri ise soruşturmaların sadece muhalif partilere yönelik yapıldığı, iktidar partisinin belediyelerine göz yumulduğu yönündeydi.
Yerlikaya, bu konuya da değinerek muhalefetin iddialarının ne kadar yanlış olduğunu verdiği rakamlarla ispatladı.
EN FAZLA SORUŞTURMA İZNİ AK PARTİ BELEDİYELERİ İÇİN VERİLDİ
31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana yapılan soruşturmalara değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:
Toplam 1048 belediyeye soruşturma izni verdik. Parti dağılımı şöyle, AK Parti 472 yani yüzde 45'i, CHP 267 yüzde 25,48'i, MHP 78 yüzde 7,5'i, İYİ Parti 4, 0,38'i, DEM 16, 1,53'i, diğer 211, yüzde 20. Soruşturma izni verilmeyen 1424 dosya var, AK Parti 626 yüzde 44,17, CHP 366 yüzde 25,7. MHP yüzde 6,36 diye gidiyor.