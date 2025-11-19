CHP'li İmamoğlu’nun uygulamalarıyla vatandaşın her hareketi izlendi

İBB'ye yönelik başlatılan "Casusluk" soruşturmasında, önemli ayrıntılar tespit edildi. Buna göre casus Hüseyin Gün aracılığıyla yabancı istihbarat örgütleriyle iş birliği yaptıkları ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün, Keycloak isimli özel bir yazılımla geliştirdiği "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" isimli uygulamalar üzerinden de 15 milyon vatandaşa ait özel verileri elde ettikleri belirlendi. Bu bilgileri de davranış analizi yaparak seçmen profili oluşturma hizmeti sağlayan Amerika merkezli "mixpanel.com - sentry.io" ve Almanya merkezli "adjust.com" isimli web sitelerine gönderdikleri öğrenildi.

HER ADIMLARI İZLENDİ

Suç örgütü tarafından ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktarıldığı belirlenen verilerde, vatandaşların aldıkları nefesi ve attıkları her adımı anlık olarak izleyebilmeye ve davranışları üzerinden kişi profili oluşturmaya imkân sağlayan; Ad, soy ad, yaş, cinsiyet, soy ağacı, doğum yeri, sosyal medya bilgileri, konum, rakım, telefon-tablet marka modelleri, IP ve işletim sistemi, ikametgah, parti üyeliği ve sandık bilgileri yer aldı.



YABANCI HACKERLARLA GELİŞTİRDİLER



İddianamede, vatandaşların özel verilerini elde etmek için geliştirilen "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" isimli uygulamaların, yabancı hackerlarla birlikte geliştirildiği vurgulandı. Keycloak'un yönetim panelinde, Aychyut Thumbalam, Ashwin Kumar, Parvathi P., gibi isimlerin olduğu görüldü.