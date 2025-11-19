PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan HAK-İŞ’in 50. yılında mesaj verdi: “Tek haneli enflasyon hedefimiz”

Başkan Erdoğan, “Türkiye’ye ve özellikle Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakların hepsini boşa çıkardık. Türk işçisiyle el ele omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan HAK-İŞ’in 50. yılında mesaj verdi: “Tek haneli enflasyon hedefimiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu:

Hangi sendika bünyesinde olursa olsun ülkemiz için çalışan işçi kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir.


İşçi ve işveren arasındaki ilişki, ancak hak temelli bir bakış açısıyla ele alındığında doğru bir şekilde anlaşılabilir.

Bir sağdan bir soldan: BİZ de bu mücadelemizde sizlere destek olduk, bu mücadeleyi birlikte verdik. Güya adaleti sağlama adına "bir sağdan bir soldan" gençlerin asıldığı 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı birlikte aştık.


"Ordu göreve" pankartlarıyla alenen darbe çığırtkanlığının yapıldığı günleri, Gezi olaylarını, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz ihanetine; millî iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık.


Türkiye ve özellikle Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakların hepsini, Allah'a hamdolsun, sizlerle birlikte boşa çıkardık.

50 yıllık mücadele: HAK-İŞ'in 50 yıllık zorluklarla dolu yolculuğu, başarılı bir emek mücadelesi olmanın yanı sıra Türkiye'nin bagajlarından kurtulmasını da temsil ediyor. Bu gerçeği emin olun en iyi millet ve millî irade düşmanları biliyor.


1 Mayıs'ı tatil yaptık 1 Mayıs'ı resmî tatil yaparak işçi bayramının kardeşçe ve dayanışma içinde kutlanmasına imkân tanıdık. Böylece bir istismar alanı daha kapandı. Artık marjinal grupların dışında 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı.


HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON


Başkan Erdoğan, "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için kat etmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Hedefimize varacağız" dedi.


AİLE DÜNYAYA NEFES OLUR


Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. "Her doğum, dünyanın baharına yeni bir gün ekler. Doğum oranlarının düşmesi, genç nüfusun azalmasıysa ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Kendini yenileyemeyen dünya, kaçınılmaz olarak büyük bir çıkmaza sürüklenir" sözlerini kaydetti.

