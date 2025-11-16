PODCAST CANLI YAYIN

İzmir susuzluğa teslim: Uzmanlar kötü haberi verdi! Asıl şimdi başlıyor

İzmir yıllardır süren plansızlığın ve yanlış su yönetiminin ağır faturasını ödüyor. Barajlar doluyken bile kentin yüzde 55 oranında yer altı suyuna mahkûm edilmesi, bugün yüzde 1,40 doluluğa düşen Tahtalı Barajı ve 2026’ya sarkabileceği söylenen kesintilerle birlikte krizi derinleştiriyor. Uzmanlar, “Bu tablo tesadüf değil, ihmalin sonucu” diyor.

İzmir aylardır yalnızca kuraklığın değil, yılların biriken plansızlığının sonuçlarını yaşıyor. Barajlar alarm verirken kentin hâlâ yer altı suyuna bağımlı kalması, su yönetimindeki yapısal sorunları daha görünür hale getiriyor. Eleştiriler artarken şehirde uygulanan kesintiler de uzuyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

İzmir susuzlukla mücadele ediyorİzmir susuzlukla mücadele ediyor

Su kesintilerinin uzaması ve baraj doluluk oranlarının düşmeye devam etmesi üzerine TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranının yalnızca yüzde 1,40 olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15'ini doldurabiliriz. Özellikle yer altı suları artık çok derinlerden çekiliyor. 300-400 metrelerden su alıyoruz. Asıl tehlike burada; yer altı suları normalde rezerv olarak saklanır. Üst akiferlerden su çekiliyor, ama diğerleri kurak yıllara hazırlanır"

"BÜYÜK BİR YANLIŞ"

Prof. Dr. Yaşar, İzmir'deki kuraklığın her 15-20 yılda bir tekrar eden bir durum olduğunu vurgulayarak, "1970'lerin başı, 1992 ve 2007-2008 yılları çok kurak geçti. 2020'den sonra ciddi bir kuraklığın geleceğini sık sık dile getirdik ve planların buna göre yapılmasını önerdik. Barajlar doluyken bile İzmir suyun yüzde 55'ini yer altından çekiyordu. Bu büyük bir yanlış ve şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Yer altı sularından ve çok derinlerden su çekmek büyük enerji gerektiriyor ve ilerleyen dönemde daha fazla enerji harcamamız gerekecek" dedi.

Susuzluk kentin birçok noktasına kuraklık getirdi, uzmanlar daha kötü senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyorSusuzluk kentin birçok noktasına kuraklık getirdi, uzmanlar daha kötü senaryolara hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor

'CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLANIYOR'

İZSU'nun planlı kesintileri kapsamında, ağustos ayından bu yana suyun saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, bu kesintiler sayesinde günlük 70-80 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, "'Gece suyu kim kullanıyor?' diye düşünenler oldu ama böylelikle ciddi bir tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

İzmirde su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldıİzmirde su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı

